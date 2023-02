Hasil Pertandingan Serie A hingga Senin 27 Februari, AC Milan Menang, Inter Tumbang

Milan, Beritasatu.com – Hasil pertandingan Serie A, Liga Italia di pekan ke-24 menciptakan kejutan dengan tumbangnya klub elite Inter Milan dari Bologna 1-0. Sementara pada Senin (27/2/2023) dini hari, rival sekota AC Milan menang 2-0 atas Atalanta.

Gol bunuh diri Juan Musso membuat AC Milan unggul di babak pertama sebelum Junior Messias menambah keunggulan tim tuan rumah di babak kedua.

Advertisement

Kemenangan ini membuat AC Milan menduduki peringkat ketiga dan memiliki poin yang sama dengan Inter Milan di posisi kedua dengan 47 poin. Sementara itu, Atalanta tidak beranjak dari tempat keenam dengan perolehan 41 poin, demikian catatan laman resmi Serie A.

Pemimpin klasemen Napoli menang 2-0 atas Empoli, meski harus kehilangan pemain setelah Mario Rui terkena kartu merah di menit ke-67.

BACA JUGA

AC Milan Tekuk Atalanta di Serie A

Napoli semakin nyaman berada di puncak klasemen Serie A dengan perolehan poin 65 poin, di atas Inter dan AC Milan di posisi dua dan tiga yang sama-sama meraih 47 poin.

Berikut hasil pertandingan Serie A pekan ke-24 dari Minggu (26/2/2023) malam hingga Senin (27/2/2023) dini hari WIB:

Empoli vs Napoli 0-2

Lecce vs Sassuo;o 0-1

Bologna vs Inter 1-0

Salernitana vs Monza 3-0

Udinese vs Spezia 2-2

AC Milan vs Atalanta 2-0

Saksikan live streaming program-program BTV di sini