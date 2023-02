Terungkap, Ini Tiga Pemain Pilihan Messi di FIFA Awards 2022

Paris, Beritasatu.com- Pemain depan Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi diumumkan sebagai pemenang Penghargaan Pemain Pria Terbaik FIFA 2022 pada hari Selasa (28/2/2023) WIB.

Messi meraih penghargaan pemain terbaik FIFA setelah mengalahkan Kylian Mbappe dan Karim Benzema. La Pulga - julukan Messi berperan besar atas sukses Argentina di Qatar. Di ajang bergengsi tersebut Messi mencetak tujuh gol.

Dalam pemungutan suara Messi meraih 52 poin, unggul dari Mbappe dengan 44 poin dan Karim Benzema dengan 34 poin.

FIFA Best Men’s Player of the Year Rankings:



1️⃣ Leo Messi: 52 points

2️⃣ Kylian Mbappé: 44 points

8️⃣ Achraf Hakimi: 15 points

9️⃣ Neymar Jr: 13 points #TheBestFIFAFootballAwards pic.twitter.com/yHHxu1OsWk