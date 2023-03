Rafael Nadal Batal Main di Indian Wells

Indian Wells, Beritasatu.com - Rafael Nadal memutuskan untuk absen dari Indian Wells Open untuk melanjutkan pemulihan dari cedera pinggul.

"Kami berharap Rafa terus sembuh, dan berharap dapat melihatnya kembali di BNP Paribas Open tahun depan," ujar Direktur turnamen, Tommy Haas.

Cedera dialami Nadal saat kalah straight set dari Mackenzie McDonald di Australia Open pada Januari lalu. Dia sempat kesulitan untuk bergerak di sekitar lapangan ketika itu.

Sehari setelah pertandingan itu, Nadal menulis di Twitter, "Saya telah melakukan tes medis setelah kekalahan kemarin. MRI menunjukkan lesi tingkat dua di iliopsoas kaki kiri. Sekarang istirahat olahraga dan fisioterapi anti-inflamasi. Normal waktu pemulihan enam hingga delapan minggu."

Tampaknya Indian Wells, acara ATP Masters 1000 pertama musim ini, datang terlalu cepat untuk petenis berusia 36 tahun itu. Masih harus dilihat apakah Nadal akan mampu bersaing di Miami Open pada bulan Maret nanti.

