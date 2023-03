Erick Thohir Pimpin Langsung Panitia Lokal Piala Dunia U-20

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bergerak cepat dalam mempersiapkan ajang bergengsi Piala Dunia U-20 2023. Kurang tiga bulan sebelum pelaksanaan, Erick Thohir memutuskan memimpin langsung kepanitiaan lokal (Local Organizing Committee/LOC).

Langkah cepat ini untuk mempermudah koordinasi dengan kepanitiaan pusat Piala Dunia U-20.

"Kini, saya pimpin langsung LOC agar mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dengan INAFOC. Agar koordinasi LOC dan Inafoc bisa efektif dan efisien, termasuk pembagian tugas agar tidak overlapping. Ini layaknya apa yang terjadi saat Asian Games 2018, antara Inasgoc dan KOI," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).

Erick menegaskan langkah cepat dengan memotong alur birokrasi penting untuk dilakukan. Ini demi kesuksesan pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang tinggal berselang 81 hari sebelum pelaksanaan.

"Piala Dunia U-20 yang mana kita akan menjadi tuan rumah adalah saat kita menunjukkan kembali kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, yang sukses menyelenggarakan kompetisi dengan kualitas terbaik. Tidak boleh gagal," kata Erick menegaskan.

Erick menambahkan bahwa langkah memimpin langsung kepanitiaan lokal tersebut bertujuan agar pihaknya dengan INAFOC juga akan membahas mengenai pembagian anggaran agar tidak tumpang tindih.

"Supaya kita semua tertib. Mana budget pemerintah dan budget sponsor, baik yang berasal dari sponsor FIFA maupun sponsor lokal. Semua budget itu tidak boleh tercampur. Hanya saja soal opening dan closing ceremony, kami sudah serahkan ke INAFOC" jelasnya.

Erick juga menjamin bahwa penggunaan dana untuk FIFA U20 harus transparan demi menjaga kepercayaan. "Karena bagaimanapun untuk event-event yang dibuat FIFA pasti ada standarnta. Ingat ya, standar FIFA, bukan standar Indonesia sehingga harus kita ikuti. Ini adalah pintu kita untuk bisa ikut bidding Piala Dunia, maka kita harus memastikan semua berjalan dengan baik," pungkasnya.

Susunan Panitia Lokal Piala Dunia U-20:

Ketua/Project Leader: Erick Thohir

Vice Project Lead/Project Manager: Ratu Tisha

Sekretariat: Reynaldi Istanto

Finance and Administration: Ahmad Zulfikar

Operation: Ronny Suhatril

Safety and Security: Nugroho Setiawan

Service: Sansiyani Lestari, Nanieksoer

Volunteer Management: Ratih C Sari

Competition: Asep Saputra

Communication: Monika Desideria

Marketing & Commercial: Marsal Masita

