Giliran Praveen/Melati Berjuang ke 16 Besar German Open Hari Ini

Mulheim, Beritasatu.com - Setelah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja memastikan tempat di 16 besar kemarin, hari ini Rabu (8/3/2023) giliran ganda campuran lainnya, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan berjuang meraih tiket serupa di German Open hari ini.

Bermain di lapangan 4 Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Praveen/Melati akan menghadapi ganda tuan rumah, Bjarne Geiss/Emma Moszczynski. Juara All Enland tersebut belum pernah bertemu Geiss/Moszczynski sebelumnya. Pertandingan ini bakal menjadi partai pertama di lapangan 4 yang dijadwalkan mulai pukul 10.10 waktu setempat atau 15.10 WIB.

Sehari sebelumnya, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja memastikan tiket 16 besar setelah menundukkan unggulan ketiga Tan Kian Meng/Lai Pei Jing, dengan dua gim langsung 21-14, 21-14. Dejan/Gloria yang berperingkat di bawah ganda Malaysia itu melaju ke babak berikutnya setelah bertarung 35 menit.

Pada babak 16 besar yang digelar Kamis (9/3), Dejan/Gloria akan bertemu Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau. Ganda Hong Kong itu lolos setelah menundukkan ganda Jerman Jan Colin Voelker/Stine Kuespert, 21-9, 21-12.

Indonesia hanya mengirimkan dua wakil pada kejuaraan German Open 2023 ini. Atlet bulu tangkis Indonesia lainnya dipersiapkan dan diharapkan menampilkan performa terbaiknya pada kejuaraan All England yang akan digelar 14-19 Maret mendatang.

German Open merupakan kejuaraan bulu tangkis berlevel Super 300 dan menyediakan hadiah total US$ 210.000 atau setara Rp 3,2 miliar. Juara di nomor tunggal akan mendapat hadiah US$ 15.750 sementara juara nomor ganda menyabet US$ 16.590.

Kampiun di kejuaraan ini akan mendapat tambahan poin 12.000 sementara runner-up 5.950. Mereka yang tumbang di semifinal mendapat 4.900 poin, perempat final 3.850, 16 besar 2.750, dan 32 besar 1.670.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar German Open 2023, Rabu (8/3/2023):

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Bjarne Geiss/Emma Moszczynski (Jerman)

