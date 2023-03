Liga Europa: MU Ingin Bangkit Saat Hadapi Real Betis

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United berupaya bangkit dari kekalahan memalukan melawan Liverpool saat menjamu Real Betis dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat (10/3/2023) dini hari WIB.

MU menderita kekalahan telak 0-7, saat menjamu Liverpool di Liga Inggris, Sabtu. Dan, Setan Merah ingin menghapus luka itu dengan memetik hasil positif ketika beraksi di Liga Europa. MU bertekad kembali meraih kemenangan sebelum kembali beraksi di Liga Inggris melawan penghuni dasar klasemen Southampton, Minggu.

Di kubu MU, Donny van de Beek masih absen dan tak mungkin tampil hingga akhir musim karena cedera lutut, sementara Christian Eriksen mungkin tidak akan kembali beraksi hingga April atau bahkan Mei karena cedera pergelangan kaki.

Pelattih MU, Erik ten Hag diprediksi melakukan perubahan setelah kekalahan telak 0-7 melawan Liverpool untuk pertandingan melawan klub Spanyol itu. Luke Shaw kemungkinan akan diganti oleh Tyrell Malacia, dan Diogo Dalot oleh Aaron Wan-Bissaka.

Erik ten Hag diprediksi akan mengusung formasi 4-2-3-1, dengan memasang Marcus Rashford sebagai striker tunggal yang ditopang Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan Alejandro Garnacho.

Scott McTominay dan Marcel Sabitzer bakal berduet di depan empat bek yang diisi Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, dan Tyrell Malacia. Mereka akan mengawal kiper David de Gea.

Sementara di kubu Real Betis, Nabil Fekir pulih dari cedera ligamen dan absen selama sisa musim. Martin Montoya tidak terdaftar dalam skuad Real Betis untuk babak sistem gugur, dan akibatnya tidak tersedia.

Sebelum kekalahan 7-0 Manchester United dari Liverpool, banyak yang mengharapkan mereka untuk melewati Real Betis di kandang di leg pertama babak 16 besar.

Suasana berubah dengan cepat dari optimisme menjadi keputusasaan, tetapi penggemar United akan berharap penghancuran Anfield hanya terjadi satu kali.

Betis sedang dalam empat pertandingan tak terkalahkan, seri ke Real Madrid pada akhir pekan. Mereka akan menyukai peluang mereka melawan tim United yang tengah luluh lantak serta akan bermain imbang pada leg kedua saat bermain di Spanyol.

Pasukan Erik ten Hag harus melupakan kekalahan telak di Liverpool agar bisa memetik hasil positif di Old Trafford. Dan peluang mereka melakukan hal itu cukup terbuka.

Prediksi Susunan Pemain:

Manchester United (4-2-3-1)

Kiper: David de Gea

Belakang: Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia

Tengah: Scott McTominay, Marcel Sabitzer

Depan: Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho

Depan: Marcus Rashford

Real Betis (4-2-3-1):

Kiper: Claudio Bravo

Belakang: Youssouf Sabaly, German Pezzella, Luis Felipe, Juan Miranda

Tengah: Guido Carvalho, Guido Rodríguez

Depan: Aitor Ruibal, Rodri, Ayoze Perez

Depan: Borja Iglesias

Jadwal Liga Europa, Jumat (10/3/2023) dini hari WIB

00.45 WIB Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

00.45 WIB Roma vs Real Sociedad

00.45 WIB Sporting CP vs Arsenal

00.45 WIB Union Berlin vs Union St.Gilloise

03.00 WIB Juventus vs Freiburg

03.00 WIB Manchester United vs Real Betis

03.00 WIB Sevilla vs Fenerbahce

03.00 WIB Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

