Bournemouth vs Liverpool: Yuk, Pesta Gol Lagi!

Jakarta, Beritasatu.com - Masih segar dari kemenangan besar 7-0 atas Manchester United, Liverpool akan bertandang ke markas Bournemouth di Vitality Stadium dalam lanjutan Premier League yang akan disiarkan pada Sabtu (11/3/2023) 19.30 WIB.

Pekan lalu, the Cherries menyia-nyiakan keunggulan 2-0 ketika dibekuk Arsenal 3-2 dan kini berada di posisi juru kunci. Liverpool naik ke posisi kelima klasemen sementara setelah mengalahkan rival abadinya 7-0.

Bournemouth mencetak gol tercepat kedua dalam sejarah Liga Premier di Emirates melalui Philip Billing di detik ke-9. Marcos Senesi menggandakan keunggulan Bournemouth di babak kedua, tetapi keunggulan dua gol mereka dengan cepat dihancurkan oleh Thomas Partey dan Ben White sebelum tembakan terakhir Reiss Nelson mengamankan 3 poin untuk the Gunners.

Penggemar Liverpool di seluruh dunia bergembira ketika tim mereka menghancurkan United 7-0. Cody Gakpo membuka keunggulan the Reds di babak pertama, lalu Darwin Nunez menggandakan keunggulan Liverpool di babak kedua. Gol-gol terus berdatangan dari Gakpo (2), Nunez (2), Salah (2) dan Firmino.

Secara head to head dalam 11 pertandingan terakhir antara Bournemouth vs Liverpool, the Reds menang sembilan kali dan hanya kalah sekali. Terakhir kali bertemu, Liverpool membantai Bournemouth 9-0. Liverpool unggul 5-0 di babak pertama lewat Luis Diaz, Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, dan Virgil van Dijk.

Di babak kedua, Liverpool unggul lagi berkat gol bunuh diri Chris Mepham, gol kedua Firmino, Fabio Carvalho, dan gol kedua Diaz.

