Jadwal All England 2023 Hari Ini, Anthony Ginting dan Gregoria Main

Birmingham, Beritasatu.com - Persaingan di turnamen tertua All England 2023 akan dimulai pada hari ini, Selasa (14/3/2023). Turnamen BWF World Tour Super 1000 All England itu akan digelar hingga 19 Maret 2023 di Arena Birmingham, Inggris dengan memperebutkan total hadiah 1.250.000 dolar AS.

Indonesia mengirim 16 wakil di All England 2023 terdiri dari 4 di sektor tunggal putra, 1 wakil tunggal putri, 6 wakil ganda putra, 1 pasang ganda putri, serta 4 perwakilan nomor ganda campuran.

Sayangnya, salah satu wakil Indonesia di nomor ganda, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo harus mundur. Kondisi Kevin yang belum pulih benar setelah terkena DBD menjadi penyebabnya.

Dari jadwal All England hari ini, ada enam wakil Indonesia yang akan memulai perjuangannya dari babak 32 besar. Di antaranya adalah tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Shesar Hiren Rhustavito.

Pertandingan pertama All England akan digelar mulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB.

Berikut jadwal All England 2023 hari ini untuk wakil Indonesia:

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Kim Gi Jung/Kim Sa Rang

- Anthony Sinisuka Ginting vs Kantaphon Wangcharoen

- Gregoria Mariska Tunjung vs Line Hojmark Kjaersfeldt

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tan Kian Menag/Lai Pei Jing-

- Shesar Hiren Rusthavito vs Ng Tze Yong

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Rafly Jansen/Linda Efler

