DBL Indonesia Gelar Mini Camp untuk Asah Kemampuan Basket Pelajar

Jakarta, Beritasatu.com - DBL Indonesia bersama KFC didukung Pengprov Perbasi DKI Jakarta, akan menggelar mini camp yang bersifat terbuka bagi pelajar dan atlet di wilayah DKI Jakarta di Filari Basketball Court, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 19-21 Mei mendatang

Mini Camp ini digelar untuk menyambut program pemusatan pelatihan basket pelajar terbesar dan terbaik di Indonesia.

”Program mini camp yang digelar Maret di Jakarta ini merupakan ajang pemanasan yang kami kemas sebagai bagian dari Road to KFC DBL Camp 2023. Kami ingin mengajak para pelajar dan atlet di Ibu Kota merasakan bagaimana atmosfer pelatihan basket pelajar terbesar ini,” ujar Eric Leong, selaku CEO PT Fast Food Indonesia (KFC).

Eric menambahkan, program Road to KFC DBL Camp 2023 ini digelar setelah melihat antusias dari para student athlete. ”Sejak Februari lalu, kami bersama DBL Indonesia berkunjung langsung ke berbagai sekolah di Jakarta, Tangerang dan Bogor lewat program KFC Goes to School,” tambahnya.

Program mini camp dalam rangka Road to KFC DBL Camp 2023 di Jakarta ini nantinya akan ditangani langsung oleh DBL Academy. Pesertanya terbuka luas bagi seluruh pelajar SMA/SMK/Sederajat se provinsi DKI Jakarta. Para student-athlete yang telah berpartisipasi pada Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta Series juga diperbolehkan ikut. Selama kuota masih terpenuhi. Periode pendaftaran akan dibuka mulai 8 hingga 15 Maret. Dilanjutkan dengan tahapan verifikasi pada tanggal 16-17 Maret.

”Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang diperbolehkan berartisipasi pada mini camp dalam rangka Road to KFC DBL Camp 2023 ini. Pelajar yang pernah tidak naik kelas tidak diperbolehkan ikut. Termasuk pelajar yang berstatus pemain profesional atau terikat kontrak profesional. Juga berstatus pernah bermain di liga profesional atau telah memperkuat tim PON tidak diperbolehkan ikut juga,” terang Donny Rahardian, Wakil Direktur DBL Indonesia.

Para peserta mini camp pada ajang Road to KFC DBL Camp ini, lanjut Donny, akan mendapat materi pelatihan basket secara langsung dari coach Dimaz Muharri dan Erwin Triono, selaku DBL Academy Basketball Director.

Peserta mini camp ini juga akan diseleksi untuk memperebutkan 6 (enam) kuota, masing-masing tiga putra dan tiga putri berstatus peserta terbaik pada posisi guard, forward, dan center.

Keenam peserta mini camp terbaik itu akan mendapat tiket berhak ikut berpartisipasi sebagai campers pada KFC DBL Camp 2023 di Jakarta Mei mendatang. Bersama ratusan campers dari seluruh Indonesia yang berstatus KFC First Team atau KFC Second Team dari berbagai provinsi.

