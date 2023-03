All Engand 2023: 8 Wakil Indonesia Main Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Birmingham, Beritasatu.com – Sebanyak delapan wakil Indonesia akan berjuang di hari kedua All England 2023 pada babak pertama (32 besar) di Utilita Arena, Rabu (15/3/2023) sore. Diantaranya ada nama Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Jonatan Christie akan menghadapi pebulutangkis Tiongkok, Weng Hong Yang. Saat ini Weng Hong Yang unggul 1-0 berkat kemenangan yang diraihnya di Korea Open atas Jojo.

Sementara itu Fajar/Rian akan bertemua pasangan Korea, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Laga nanti dipastikan sengit karena skor pertemuan keduanya saat ini imbang 1-1.

Selain itu juga ada empat wakil Indonesia yang harus bentrok. Pertama, di ganda putra pasangan

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan harus bertemu seniornya, M Ahsan/Hendra Setiawan.

Lalu di ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menghadapi rekannya Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Pertandingan pertama All England 2023 pada hari ini dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar All England Hari Ini:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Liew Daren

Zachariah Joshiahno Sumanto/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs M Ahsan/Hendra Setiawan

Jonatan Christie vs Weng Hong Yang

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jaqueline Lima/Samia Lima

