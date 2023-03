All England 2023: Lolos 16 Besar, Rehan/Lisa Ingin Main Lepas

Brimingham, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati ingin main lepas di All England 2023. Mereka berhasil melewati babak 32 besar dengan kemenangan atas wakil Jerman Jones Rafly Jansen/Linda Efler dengan skor 21-19, 21-16 di Arena Birmingham, Inggris, Selasa (14/3) waktu setempat.

Mengingat ini menjadi All England pertama mereka, maka tidak ada target muluk yang diusung.

"Harapannya kami bisa main lebih lepas karena ini All England pertama kami. Kami ingin membuktikan bisa dengan permainan kami ini setelah hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir. Kami mau main all out dulu," kata Lisa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Dalam debutnya di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut, Rehan/Lisa membutuhkan waktu 37 menit untuk menutup laga dengan dua gim langsung. Meski terbilang menang mudah, mereka sepakat perlu mengevaluasi permainan.

"Pertama kali masuk lapangan rasanya luar biasa, gede banget hall-nya. Tapi secara permainan masih kurang enak karena kami merasa adaptasi dengan shuttlecocknya belum maksimal," kata Lisa menambahkan.

"Kami masih bermain terlalu terburu-buru padahal kalau kami bisa sabar sedikit mereka juga salah-salah sendiri akhirnya. Untuk selanjutnya kami mau lebih tenang lagi biar semua permainan kami bisa keluar," kata Rehan menimpali.

Dengan kemenangan ini, Rehan/Lisa pada babak kedua akan menantang unggulan keempat asal Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue yang pada laga perdana menyingkirkan ganda campuran Korea Selatan Ko Sung-hyun/Eom Hye-won dua gim langsung 21-19, 21-15.

