7 Wakil, Tiongkok Dominasi Semifinal All England 2023

Birmingham, Beritasatu.com – Para pemain Tiongkok mendominasi babak semifinal All England 2023. Dari lima nomor yang dipertandingkan, Tiongkok menempatkan tujuh wakil mereka. Masing-masing satu wakil di tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, serta dua wakil di tunggal putra dan ganda putra.

Dengan demikian masih terbuka kemungkinan all Chinese final pada nomor tunggal putra dan ganda putra karena di babak semifinal ini mereka tidak saling berhadapan.

Indonesia juga memiliki peluang yang sama di ganda putra apabila Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mampu menundukkan pasangan Tiongkok.

Menarik menyimak langkah raksasa bulu tangkis Asia ini mengingat tahun lalu atau pada pergelaran All England 2022 Tiongkok paceklik gelar.

Ketika itu, wakil Tiongkok di dua nomor berbeda kalah pada partai puncak. Ganda putri Zhang Shu Xian/Zheng Yu dan ganda campuran Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping tak berdaya menghadapi lawan-lawannya asal Jepang.

Berikut ini para pebulu tangkis Tiongkok yang berlaga di semifinal All England 2023 di Birmingham, Inggris yang bakal berlaga Sabtu (18/3/2023) malam ini WIB.



Tunggal Putra



Pada nomor tunggal putra terdapat Li Shi Feng yang bakal bertarung dengan Anders Antonsen. Antonsen adalah pemain Denmark yang mengandaskan impian Anthony Ginting -dan penggemar bulu tangkis Indonesia- menjuarai turnamen ini.

Sementara Li Shi Feng pada perempat final menghentikan langkah pemain Malaysia yang menaklukkan Viktor Axelsen, Ng Tze Yong, dengan straight set 21-11, 21-11.

Semifinalis lainnya dari Negeri Tirai Bambu itu adalah Shi Yu Qi yang bakal berhadapan dengan unggulan keempat asal Malaysia, Lee Zii Jia.

Lee Zii Jia sebelumnya mengalahkan pemain Jepang Kodai Naraoka dengan rubber game 21-9, 10-21, 21-13 sementara Shi Yu Qi menundukkan rekan senegaranya Weng Hong Yang 21-9, 21-16.

Seandainya Shi Yu Qi dan Li Shi Feng mampu menundukkan lawan-lawannya maka akan terjadi All Chinese Final tunggal putra.



Tunggal Putri

Di nomor tunggal putri, tinggal Chen Yu Fei yang bertahan di semifinal setelah mengalahkan andalan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dengan skor ketat 24-22, 23-21. Semifinalis lainnya terbagi rata ke negara lain yakni unggulan pertama asal Jepang Akane Yamaguchi, unggulan kedua asal Korsel An Se Young, dan unggulan ketiga asal Taiwan Tai Tzu Ying.

Chen Yu Fei adalah unggulan keempat pada turnamen ini. Ia akan meladeni Akane Yamaguchi sementara An Se Young melawan Tai Tzu Ying.

Pada posisi ini Chen Yu Fei adalah underdog. Akane dan An Se Young lebih diunggulkan maju ke final tunggal putri All England. Akane Yamaguchi adalah juara tunggal putri All England 2022 setelah mengalahkan An Se Young. Namun demikian, kejutan bisa saja terjadi.



Ganda Putra



Pada nomor ganda putra baik Indonesia maupun Tiongkok menempatkan masing-masing dua wakil. Tiga ganda Indonesia akan berhadapan dengan lawannya pasangan dari Tiongkok dalam babak semifinal All England 2023 yang berlangsung di Birmingham, Inggris, Sabtu (18/3/2023) malam.

Pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang akan menghadapi ganda putra Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.

Seperti diberitakan, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan nyaris tersingkir di perempat final oleh pasangan Tiongkok lainnya Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Tertinggal 8-14 pada gim penentuan, pasanga berjuluk The Daddies ini akhirnya mampu mengejar dan memenangi laga.

Pasangan Tiongkok lainnya He Ji Ting/Zhou Hao Dong bakal berhadapan dengan peringkat satu dunia asal Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Tiongkok dan Indonesia punya peluang membuat final antarpemain senegara.



Ganda Putri

Pada nomor ganda putri Tiongkok hanya menempatkan satu wakilnya yakni Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Unggulan ketiga ini bakal bertemu pasangan Korsel unggulan keenam, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Sementara semifinalis lainnya adalah ganda putri India Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela yang berhadapan dengan ganda putri Korsel, Baek Ha Na/Lee So Hee. Dua nama terakhir itu adalah pasangan yang mengalahkan andalan Indonesia sekaligus unggulan kedelapan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.



Ganda Campuran

Pada nomor ganda campuran Tiongkok juga menempatkan satu wakilnya, yakni Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong. Ganda campuran peringkat satu dunia ini bakal mendapat lawan dari Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Di atas kertas mereka bakal melenggang ke final. Rehan/Lisa belum pernah menang menghadai Zheng/Huang dalam dua pertemuan yang pernah mereka lakoni, yakni pada babak pertama Denmark Open 2022 dan 16 besar India Open 2023.





