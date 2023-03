All England: Sempat Merepotkan Unggulan 1, Rehan/Lisa Gagal ke Final

Birmingham, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, gagal melaju ke final All England setelah ditundukkan unggulan pertama asal Tiongkok, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Sabtu (18/3/2023).

Bermain di Lapangan Minoru Yoneyama, Utilita Arena, Birmingham, Rehan/Lisa yang kini menempati peringkat 15 dunia menyerah dengan skor 17-21, 21-13, 13-21. Rehan/Lisa menyerah setelah berjuang 59 menit. Mereka tumbang setelah sempat merepotkan ganda petingkat pertama dunia itu.

Pada awal gim pertama, ganda Tiongkok sukses merebut empat poin pertama. Namun Rehan/Lisa kemudian merebut empat poin beruntun dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Ganda Indonesia kemudian sempat memimpin 7-5 namun bisa disamakan Zheng/Huang. Unggulan pertama ini kemudian terus merebut poin. Sebuah smes keras Zheng gagal dikembalikan dengan baik oleh Lisa dan membuat ganda Tiongkok memimpin 11-8 dan terjadi interval.

Namun mengandalkan smes keras dan membuat lawan melakukan kesalahan, Rehan/Lisa mampu menyamakan kedudukan menjadi 11-11. Terjadi empat kali skor imbang setelah kedudukan 11-11. Namun Zheng/Huang kemudian melejit tanpa pernah dikejar pasangan Indonesia. Zheng/Huang akhirnya menyelsaikan gim pertama dengan 21-17.

Memasuki gim kedua, Rehan/Lisa bangkit. Gempuran yang mereka lakukan membuat Zheng/Huang kewalahan. Mereka pun sempat unggul hingga 7-1. Ganda Indonesia sempat dicecar dengan smes Zheng/Huang karena bola tanggung pengembalian mereka. Namun reli ini diakhiri Zheng dengan smes kerasnya.

Pertarungan seru terjadi ketika kedudukan 8-8. Zheng/Huang kembali mencecar Rehan/Lisa. Lisa dihujani smes namun dia terus bisa mengembalikan kok meski sambil duduk. Pengembaliannya sempat membuat Zheng/Huang bertabrakan namun saya kok hasil pukulannya keluar lapangan. Zheng/Huang pun berganti unggul 9-8.

Zheng/Huang berhasil merebut tiga poin beruntun dan memimpin 11-8 saat interval. Seusai jeda Rehan/Lisa juga merebut tiga poin beruntun dan menyamakan kedudukan menjadi 11-11. Tekanan yang dilancarkan Rehan/Lisa membuat ganda Tiongkok kembali keteteran.

Sebuah drop shot dari Rehan berhasil memperdaya Huang dan membuat Indonesia memimpin 15-12. Tujuh poin yang didapatkan Rehan/Lisa membuat mereka unggul enam poin atau 18-12. Setelah sempat memberikan satu poin kepada lawan, Rehan/Lisa kemudian merebut 3 poin beruntun dan menyelesaikan gim kedua dengan 21-13.

Memasuki gim ketiga, pertarungan seru kembali terjadi. Saling menyamakan kedudukan terjadi pada dua poin pertama. Tiga pengembalian Lisa yang menyangkut di net namun jatuh di bidang lapangan lawan membuat ganda Indonesia unggul, 6-5. Rehan/Lisa kemudian sempat unggul 8-7 namun kemudian disamakan oleh Zheng/Huang.

Pasangan Tiongkok itu berhasil unggul 11-8 sehingga terjadi interval setelah menyabet empat poin beruntun memanfaatkan kesalahan ganda Indonesia. Setelah memimin 12-10/ Zheng/Huang kemudian merebut lima poin beruntun dan unggul 18-11.

Saat kedudukan 17-11, Rehan sempat mengganti raket di tengah permainan namun Lisa tak mampu mengembalikan bola pukulan Zheng sehingga pasangan Tiongkok ini unggul 18-11. Ganda Tiongkok akhirnya menyelesaikan gim kedua dengan 21-13.

Pada final yang digelar Minggu (19/3/2023) besok, Zheng/Hua akan bertemu pemenang partai semifinal lainnya antara dua ganda Korea Selatan Seo Seung Jae/Chae Yu Jung melawan Kim Won Ho/Jeong Na Eun.

Sebelumnya, Rehan/Lisa pernah dua kali bertemu Zheng/Hua dan selalu kalah. Pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada babak 32 besar Denmark Open 2022. Saat itu Rehan/Lisa menyerah 11-21 dan 11-21.

Kemudian mereka bertemu lagi 16 besar India Open, 19 Januari 2023 lalu. Zheng/Huang kembali menundukkan ganda Indonesia itu, 21-16 dan 21-9. Pasangan Tiongkok itu hanya butuh waktu 31 menit untuk meraih tiket perempat final.

Selain Rehan/Lisa, Indonesia memiliki dua wakil lainnya di semifinal All England yakni di nomor ganda putra. Mereka adalah peringkat pertama dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto serta pasangan berjulukan The Daddies, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Fajar/Rian akan mencoba merebut tiket partai pemungkas dengan melawan wakil Tiongkok yang juga ganda peringkat ke-21 dunia He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Sementara Ahsan/Hendra juga akan dijajal ganda Tiongkok juara India Open 2023, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Dalam semifinal sebelum partai Rehan/Lisa vs Zheng Hua, ganda putri Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee/Lee So Hee, memastikan tiket final setelah menundukkan pasangan India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pulela, 21-10, 21-10 dalam waktu 46 menit.

Di final, Baek/Lee akan bertemu pemenang antara unggulan keenam Kim So Yeong/Kong Hee Yong asal Korea Selatan melawan ganda Tiongkok, Zhang Shu Xian/Zheng Yu yang juga unggulan ketiga.





