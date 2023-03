Sejarah dan Daftar Juara All England 10 Tahun Terakhir

Jakarta, Beritasatu.com - Turnamen bulu tangkis All England 2023 berlangsung sejak 14 Maret sampai 19 Maret 2023. Sebelum turnamennya berakhir, ketahui dulu sejarah All England beserta daftar juara All England 10 tahun terakhir!

Sejarah All England

Melansir dari situs PBDJARUM, All England merupakan turnamen bulu tangkis klasik yang menjadi magnet bagi semua pemain. Setiap tahunnya hampir semua atlet bulu tangkis terbaik dunia ikut berpartisipasi untuk memperebutkn gelar juara di turnamen tersebut.

Di turnamen ini, para atlet tidak terlalu memikirkan berapa hadiah yang akan mereka terima. Itu karena yang lebih diincar atlet adalah prestise atau gengsi dari turnamen bulu tangkis ini.

Awal mula All England di mulai bersamaan dengan diselenggarakannya turnamen bulutangkis pertama pada 4 april 1899 di Guildford, kota yang terletak di di wilayah Inggris. Selama tiga tahun pertama, turnamen ini dikenal dengan nama British Open. Namun sejak 1902, ajang ini resmi diubah menjadi All England Championship, atau yang lebih familiar disebut All England.

Ada banyak pemain bulu tangkis yang menorehkan prestasi gemilang di ajang olahraga ini. Di bawah ini akan dibahas daftar juara All England 10 tahun terakhir.

Daftar Juara All England 10 Tahun Terakhir (2013–2022)

Atlet dari berbagai negara, termasuk Indonesia, pernah berjaya di All England dan meraih gelar juara. Dari Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, tim ganda putra dan ganda campuran selalu meraih hasil yang luar biasa. Kedua divisi tersebut beberapa kali berhasil memimpin dan akhirnya meraih gelar juara.

Di All England 2022 misalnya, gelar juara diraih oleh Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri dari tim ganda putra. Pasangan ganda putra lainnya, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya juga sering dijagokan dalam turnamen ini.

Begitu juga dengan tim ganda campuran. Praveen Jordan/Melati Deva, Praveen Jordan/Debbie Susanto, dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir juga pernah menyabet gelar juara di turnamen tersebut.

Berikut daftar lengkap juara All England 10 tahun terakhir:

Daftar Juara All England Ganda Putra

2013 – Liu Xiaolong/Qiu Zihan (China)

2014 – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

2015 - Mathias Boe/ Carsten Mogensen (Denmark)

2016 – Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia)

2017 – Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)

2018 - Kevin Sanjaya /Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)

2019 – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

2020 – Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

2021 – Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

2022 – Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia)

Daftar Juara All England Ganda Putri

2013 – Wang Xioli/Yu Yang (China)

2014 - Wang Xioli/Yu Yang (China)

2015 – Bao Yixin/Tang Yuanting (China)

2016 – Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang)

2017 – Chang Ye Na/Lee So Hee (Korea Selatan)

2018 - Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen (Denmark)

2019 - Chen Qingchen/Jia Yifan (China)

2020 – Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

2021 – Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang)

2022 - Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)

Daftar Juara All England Ganda Campuran

2013 – Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia)

2014 - Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia)

2015 – Zhang Nan/Zhao Yunlei (China)

2016 – Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia)

2017 – Lu Kai/Huang Yaqiong (China)

2018 – Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

2019 – Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China)

2020 – Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)

2021 – Yuta Wanabe/Arisa Higashino (Jepang)

2022 - Yuta Wanabe/Arisa Higashino (Jepang)

Itu dia daftar juara All England ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran selama 10 tahun terakhir. Siapa kira-kira yang akan meraih juara All England 2023?





