5 Fakta Menarik All England, Turnamen Bulu Tangkis Tertua di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com – All England 2023 akan berlangsung hingga tanggal 19 Maret 2023. Sebelum turnamen bulu tangkis ini berakhir, simak dulu lima fakta menarik All England di bawah ini!

All England Open Badminton Championships, atau yang lebih dikenal dengan nama All England, merupakan turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Turnamen ini pertama kali diadakan pada 1899 dan telah dimainkan setiap tahun sejak saat itu, kecuali ketika Perang Dunia I dan II.

Fakta Menarik All England

Berikut lima fakta menarik All England dan rekor yang pernah dicetak di ajang olahraga tersebut:

1. Tidak ada pemain bulu tangkis dari luar Inggris yang memenangkan All England pada tahun-tahun awal turnamen ini berlangsung. Baru pada 1923, tim ganda putra asal Irlandia berhasil memenangkan gelar juara di All England. Tim ganda putra Indonesia baru sukses meraih juara All England mulai tahun 1972.

2. Sejak 1957, piala All England tidak pernah benar-benar diberikan ke pemenang turnamen. Piala ini tetap berada di tangan Badminton England dan hanya dipinjamkan kepada pemenang setiap tahunnya.

3. All England merupakan satu-satunya turnamen bulu tangkis yang memakai shuttlecock bulu sebagai bola resmi selama bertahun-tahun. Baru pada 1983, turnamen ini beralih ke shuttlecock plastik.

4. Pemenang All England tahun 1977, Lene Køppen dari Denmark, menjadi atlet tunggal putri pertama yang memenangkan turnamen ini tanpa pernah kehilangan satu pun game dari awal hingga akhir turnamen.

5. All England pernah ditunda selama dua tahun pada masa Perang Dunia I dan dua tahun lagi pada masa Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, turnamen ini kembali diselenggarakan dan terus menjadi salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia hingga saat ini.

Dengan sejarah panjangnya dan hadiah uang tunai yang besar, All England menjadi salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia sehingga menarik perhatian pecinta olahraga bulu tangkis di seluruh dunia.

Rekor All England

Ada banyak rekor yang muncul di turnamen bulu tangkis ini, baik dalam pertandingan tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran.

Salah satu rekor yang menarik adalah rekor juara All England terbanyak. Rekor ini dipegang oleh Rudy Hartono dari Indonesia. Rudy memenangkan gelar tunggal putra All England sebanyak delapan kali pada tahun 1968 hingga 1976.

Rekor lain yang muncul dari tunggal putra adalah juara All England berturut-turut yang dipegang oleh Morten Frost dari Denmark. Frost meraih juara tunggal putra All England selama lima tahun berturut-turut, dari 1984 hingga 1988.

Di pertandingan ganda putra, pemegang rekor pemenang ganda putra terbanyak dipegang oleh Kim Dong Moon dan Ha Tae Kwon dari Korea Selatan. Pasangan ganda putra ini menyabet gelar juara All England sebanyak empat kali berturut-turut, dari 1999 hingga 2002.

Demikian fakta-fakta menarik All England dan rekor yang pernah tercipta di turnamen bulu tangkis tersebut.





