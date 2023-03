All England 2023: Menang, Fajar/Rian Tantang The Daddies di Final

Birmingham, Indonesia - Indonesia memastikan satu gelar juara di ajang bergengsi All England 2023 setelah terjadinya All Indonesian Final di nomor ganda putra. Ini setelah pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melenggang ke babak final setelah mengalahkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong dari Tiongkok, 21-19, 21-17 di Utilita Arena, Minggu (19/3/2023) pagi WIB.

Fajar/Rian akan bertemu seniornya, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang terlebih dahulu lolos ke final setelah mengalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang, 21-15, 19-21, dan 29-27.

Fajar/Rian lolos ke partai puncak setelah harus melalui laga sengit di semifinal. Mereka berhasil memperlihatkan permainan apik baik dalam menyerang dan bertahan.

Kedua pasangan saling kejar mengejar perolehan angka di gim pertama. Meskipun He/Zhou sempat unggul di awal, namun agresifitas Fajar/Rian mampu membalikkan skor sebelum menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, Fajar/Rian sudah menemukan pola yang tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk mengatasi permainan He/Zhou. Meskipun mereka sempat melakukan kesalahan pengalaman pada saat menyentuh match point dengan keunggulan 20-13, namun satu poin penutup berhasil dicatatkan Fajar/Rian ketika mereka melakukan dropshot yang tak bisa dikembalikan oleh lawan.

Laga final nanti akan menjadi pertemuan keempat antara Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra ini. Pada pertemuan sebelumnya, Hendra/Ahsan selalu berhasil mengalahkan Fajar/Rian.

Namun, Fajar/Rian memperlihatkan peningkatan performa yang cukup signifikan selama turnamen ini sehingga mereka berpeluang untuk memperoleh kemenangan dan meraih gelar juara All England 2023.





