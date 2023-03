Indonesia, Tiongkok, dan Korea Pastikan Satu Gelar, Ini Jadwal Final All England 2023

Birmingham, Beritasatu.com – Perhelatan akbar All England 2023 sampai ke partai puncak pada hari ini, Minggu (19/3/2023). Indonesia, Tiongkok dan Korea memastikan satu gelar juara setelah dua wakilnya bentrok di final.

All Tiongkok Finals terjadi di nomor tunggal putra yakni Li Shi Feng menghadapi Shi Yuqi. Ini akan jadi pertemuan pertama kedua pemain.

Sisanya di tunggal putri yakni Chen Yu Fei menghadapi An Se Young. Statistik berpihak pada Chen Yu Fei yang sudah delapan kali menang dalam 10 pertemuan terakhir.

Lalu unggulan pertama ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong menghadapi Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.

Sementara itu All Indonesian Finals terjadi di ganda putra lewat pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Fajar Alfian/Mohammad Rian Ardianto. Laga ini dipastikan sengit mengingat Ahsan/Hendra sudah tiga kali menang dalam lima pertemuan dengan juniornya itu.

Pertemuan terakhir kedua pasangan terjadi di Kejuaraan Dunia 2022 lalu yang dimenangkan Ahsan/Hendra 23-21, 12-21, 21-16.

Korea memastikan satu gelar di nomor ganda putri setelah dua wakilnya bentrok di final yakni Kim So Yeong/kong hee Yong vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Babak final dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB.

Jadwal Final All England 2023

Ganda putri: Kim So Yeong/kong hee Yong vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Ganda Campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

Tunggal Putri: Chen Yu Fei vs An Se Young

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tunggal Putra: Li Shi Feng vs Shi Yu Qi





