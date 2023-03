Tundukkan Sesama Wakil Korsel, Kim/Kong Juara Ganda Putri All England

Birmingham, Beritasatu.com - Pasangan unggulan keenam Kim So Yeong/Kong Hee Yong menyabet gelar nomor ganda putri All England 2023 setelah menundukkan rekan sesama Korea Selatan (Korsel), Baek Ha Na/Lee So Hee, Minggu (19/3/2023).

Bermain di Lapangan Minoru Yoneyama, Utilita Arena, Birmingham, Kim/Kong mengangkat trofi setelah menundukkan lawannya dengan dua gim langsung, 21-5, 21-12. Juara Korea Open itu menyabet gelar setelah menghentikan perlawanan Baek/Lee dalam waktu 43 menit.

Kim/Kong bermain apik sejak gim pertama dimulai. Usai skor sempat imbang 1-1, namun Kim/Kong kemudian melejit tanpa pernah mampu dikejar ganda putri urutan ke-20 dunia itu.

Ganda putri peringkat keenam dunia itu kemudian unggul jauh 11-2 sehingga terjadi interval. Mereka pun menyelesaikan gim pertama ini dengan skor telak 21-5.

Memasuki gim kedua, Kim/Kong kembali tampil prima. Mereka unggul sejak awal dan tak pernah bisa disamakan lawannya. Mereka tampil terus menekan dan membuat Baek/Lee kesulitan mengembangkan permainan. Juara BWF World Tour Finals 2021 itu pun unggul 11-1 sehingga terjadi inyterval.

Kesalahan sendiri yang kerap dilakukan Baek/Lee juga membuat lawan terus mendapatkan poin. Baek/Lee memang beberapa kali menyabet poin namun gagal menyamakan skor. Kim/Kong pun menyelesaikan gim kedua dengan 21-12.

Kemenangan ini sekaligus membuat skor pertemuan antara keduan pasangan ini menjadi 1-2. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Baek/Lee selalu menang atas Kim/Kong.

Indonesia memastikan satu gelar dalam All England 2023 ini karena dua wakilnya yakni peringkat pertama Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan unggulen ketiga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menciptakan All Indonesian Final di nomor ganda putra.

Partai ini akan menjadi partai keempat final All england setelah ganda putri, ganda campuran, dan tunggal putri. Sementara partai terakhir akan menggelar nomor tunggal putra.

Jadwal dan Hasil Final All England 2023

1. Ganda putri: Kim So Yeong/kong hee Yong (Korsel vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel) 21-5, 21-12

2. Ganda Campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung

3. Tunggal Putri: Chen Yu Fei vs An Se Young

4. Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

5. Tunggal Putra: Li Shi Feng vs Shi Yu Qi

