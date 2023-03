Rekor Fantastis: 22 Tahun Berturutan Hendra Setiawan Selalu Masuk Final Turnamen Internasional

Jakarta, Beritasatu.com - Diam-diam pemain ganda putra Indonesia Hendra Setiawan memiliki rekor fantastis. Sepanjang kariernya di cabang bulu tangkis selama 22 tahun pemain kelahiran Kabupaten Pemalang ini tiap tahun tercatat selalu masuk final turnamen internasional, minimal sekali.

Hendra bersama pasangannya Mohammad Ahsan, pada Minggu (19/3/2023) ini kembali berlaga di babak final turnamen prestisius, All England 2023. Pasangan Hendra/Ahsan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia, pasangan nomor satu dunia, Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Menjadi finalis di All England menggenapi catatan rekornya tak ada tahun yang lowong sebagai finalis sebuah turnamen internasional sejak 22 tahun lalu.

Rekor yang ditorehkan Hendra sangat ditunjang oleh konsistensinya dalam menekuni bulu tangkis. Ia saat ini menjadi pemain tertua di ajang All England. Yang Luar biasa adalah karena ia mampu bersaing dengan para pemain muda.

Hendra lahir pada 25 Agustus 1984 atau Agustus nanti genap berusia 39 tahun! Sebuah usia yang sudah tidak muda lagi bagi ukuran atlet cabang olah raga yang mengandalkan kekuatan, kecepatan, serta reflek. Nyatanya Hendra mampu melakoninya sampai saat ini.



Tidak sembarang pemain bisa menandingi catatan masih berlaga di turnamen internasional pada usia 39. Apalagi disertai dengan embel-embel prestasi masuk final secara beruntun tiap tahun.

Prestasi Hendra yang luar biasa ini barangkali luput dari perhatian publik. Pasalnya para pemain ganda tidak sama menterengnya dengan para pemain di nomor tunggal.

Nama pemain ganda dikenal tidak bisa berdiri sendiri. Pasangan itu biasanya adalah satu paket. Dua nama menjadi satu.

Contohnya, Hendra Setiawan dan pasangannya, Mohammad Ahsan, populer disebut The Daddies. Atau ganda putra kondang lainnya Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo alias Minions.

Di Indonesia, pasangan ganda putra yang legendaris antara lain Tjun Tjun/Johan Wahjudi, yang enam kali menggondol gelar juara di ajang All England atau Christian Hadinata/Ade Chandra.

Pada era 90-an muncul Ricky Subagdja/Rexy Mainaky, Sigit Budiarto/Candra Wijaya, atau Rudy Gunawan/Bambang Supriyanto. Dari luar ada nama kondang Li Yongbo/Tian Bingyi, Chen Kang/Chen Hongyon (Tiongkok), Sidek bersaudara, Cheah Soon Kit/ So Beng Kiang (Malaysia), atau Park Joo Bong/Kim Moon So (Korea).

Nama-nama pasangan pemain itu menjadi satu kesatuan ketika berprestasi dan populer. Pegalaman Hendra cukup unik. Ia tidak hanya kondang ketika berpasnagan dengan Ahsan. Selumnya ia adalah ganda terkuat adan pernah menduduki peringkat 1 dunia ketika bersama Markis Kido. Luar biasa!

