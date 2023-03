Tundukkan Ahsan/Hendra, Fajar/Rian Sabet Juara Ganda Putra All England

Birmingham, Beritasatu.com - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menyabet gelar juara ganda putra All England setelah menundukkan pasangan sesama Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Minggu (19/3/2023).

Bermain di Minoru Yoneyama, Utilita Arena, Birmingham, ganda putra peringkat pertama dunia ini menundukkan pesangan berjulukan The Daddies itu, 21-17, 21-14. Juara Malaysia Open 2023 itu menumbangkan AHsan/Hendra setelah berjuang 34 menit.

Peraungan seru mewarnai pertandingan ini sejak awal gim pertama. Setelah sempat tiga kali terjadi skor imbang, Fajar/Rian kemudian melejit dan unggul 11-7 sehingga terjadi interval. Namun Ahsan/Hendra tidak menhyerah begitu saja. Mengandalkan permainan tenang dan pukulan yang akurat mereka memaksa lawan melakukan kesalahan dan menyamakan skor menjadi 14-14. Juara dua kali All England ini bahkan berbalik unggul 14-13. Namun tak lama kemudian Fajar/Rian kembali menyamakan kedudukan.

Fajar/Rian tak mau membiarkan permainan seniornya itu berkembang. Mengandalkan permainan cepat dan unggul dalam power, mereka merebut empat poin beruntun dan memimpin 18-15. Setelah sempat memberi Ahsan/Hendra memetik dua poin, juara Indonesia Masters 2022 ini kemudian menyelesaikan gim pertama dalam kedudukan 21-17.

Memasuki gim kedua, Fajar/Rian sukses merebut empat poin awal secara beruntun. Namun Ahsan/Hendra membuat perlawanan yang gigih dan kerap memaksa lawan melakukan kesalahan. Juara All England 2014 dan 2019 ini kemudian merebut empat poin beruntun dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Fajar/Rian merebut angka lima terlebih dahulu, namun Ahsan/Hendra kembali bisa menyamakan kedudukan. Fajar/Rian kemudian sukses memetik poin demi poin, namun Ahsan/Hendra juga memberi perlawanan ketat dan mempertipis ketinggalan hanya menjadi 1 poin dalam kedudukan 7-8. Namun serangan Fajar/Rian membuat Ahsan/Hendra kewalahan. Fajar/Rian pun kemudian unggul 11-8 sehinga terjadi interval.

Serangan gencar yang dilakukan Fajar/Rian juga membuat mereka mampu merebut empat poin beruntun dan memimpin 14-7. Smes dan penempatan bola yang prima juga membuat FAjar/Rian terus mendapatkan poin sehingga unggul 18-10.

Namun permainan tenang yang ditunjukkan Ahsan/Hendra membuat mereka mampu merebut tiga poin beruntun dan mempertipis ketinggalan menjadi 13-18.

Ahsan sempat harus menjalani perawatan karena lutut kaki kirinya bermasalah saat dia dan Hendra tertinggal 14-20. Ahsan kemudian tetap meneruskan pertandingan dan Fajar/Rian pun meraih satu poin sisa dan menyelesaikan gim kedua dengan 21-14

Jadwal dan Hasil Final All England 2023

1. Ganda putri: Kim So Yeong/kong hee Yong (Korsel vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel) 21-5, 21-12

2. Ganda Campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiomngkok) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korsel) 21-16, 16-21, 21-12

3. Tunggal Putri: Chen Yu Fei (Tiongkok) vs An Se Young (Korsel) 17-21, 21-10, 19-21

4. Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan 21-17, 21-14

5. Tunggal Putra: Li Shi Feng (Tiongkok) vs Shi Yu Qi (Tiongkok)

