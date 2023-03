Terakhir Unggah Foto dengan Ibunda, IG Syabda Perkasa Banjir Ucapan Duka Cita

Jakarta, Beritasatu.com - Pebulu tangkis masa depan Indonesia, Syabda Perkasa Belawa dikabarkan meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di jalan tol, Senin (20/3/2023). Kabar duka ini pertama kali disampaikan legenda bulutangkis Indonesia, Yuni Kartika di akun instagram.

Kabarnya, Syabda Perkasa Belawa dan ibunda meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Syabda Perkasa Belawa terakhir kali memposting foto dirinya bersama sang ibunda di garasi rumahnya 11 pekan lalu atau sekitar awal Januari lalu.

Dalam unggahan tersebut, Syabda Perkasa menuliskan caption,"The one and only, Happy birthday mama!"

Postingan terakhir itu kemudian dibanjiri komentar dari warganet yang mengungkapkan kesedihan ucapan belasungkawa.

"Tenang di surga anak baik," tulis ikaaryani29 di kolom komentar.

"Innalillahiwainnaillaihirojiun semoga Husnul Khatimah bersama ibunya mas. Atlet muda potensial pdhl," ujar netizen bernama Farid Martin di alamat @tin_martiiinn.

Nama Syabda Perkasa Belawa sempat bersinar ketika menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dalam penentuan juara Grup A Piala Thomas 2022.

Pemain kelahiran 25 Agustus 2001 ini merupakan pebulutangkis binaan klub bulu tangkis PB Djarum Kudus sejak tahun 2013. Dia bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional bulu tangkis Indonesia pada tahun 2018.

