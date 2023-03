Roy Hodgson Kembali Jadi Pelatih Crystal Palace

London, Beritasatu.com - Roy Hodgson telah ditunjuk kembali sebagai pelatih Crystal Palace hingga akhir musim. Pelatih berusia 72 tahun ini sebelumnya pernah menangani Palace tahun 2017 hingga 2021.

Dia kemudian digantikan Patrick Vieira, yang kemudian harus menerima pemecatan pada hari Jumat lalu setelah 12 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Selepas dipecat Palace, Hodgson menangani Watford dari Januari hingga Mei 2022 dan meninggalkan klub setelah mereka terdegradasi ke Championship.

"Merupakan suatu kehormatan untuk diminta kembali ke klub, yang selalu sangat berarti bagi saya. Satu-satunya target kami sekarang adalah untuk mulai memenangkan pertandingan, dan mendapatkan poin yang diperlukan untuk memastikan status kami di Premier Leaguem," ujar Hodgson.

Roy Hodgson akan dibantu Ray Lewington sebagai pelatih tim utama dan Paddy McCarthy sebagai asisten.

Hodgson sempat mengatakan bahwa ia tidak berharap untuk mengambil pekerjaan manajerial lain di Premier League setelah kepergiannya dari Watford.

Direktur Palace, Steve Parish menyambut kembali kehadiran Roy Hodgson.

"Kami jelas berada dalam periode yang sangat menantang, tetapi kami percaya bahwa pengalaman Roy, pengetahuan tentang klub dan para pemain, bersama dengan Paddy dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kami di liga," ujar Parish.

Palace saat ini berada di urutan ke-12 di Premier League, namun hanya berjarak tiga poin di atas zona degradasi setelah kekalahan mereka di Emirates Stadium.

Pertandingan pertama Hodgson sebagai pelatih di periode keduanya adalah saat menjamu Leicester pada 1 April.

