Petarung Aung La N Sang Ingin Tebar Pesona MMA Asia di AS

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung kebanggaan Myanmar Aung La N Sang jadi salah satu yang meramaikan gelaran perdana One di AS pada 6 Mei 2023 mendatang. Ia pun tak sabar untuk unjuk gigi menampilkan kehebatan MMA Asia.

Pasca-kemenangan terakhirnya atas striker Brasil Gilberto Galvao tahun lalu, "The Burmese Phytoon" terus meraih kemenangan demi kesempatan menantang sang penguasa divisi Reinier de Ridder.

Hanya sebelumnya, ia harus terlebih dulu mengalahkan grappler Tiongkok Fan Rong di One Fight Night 10 pada 6 Mei 2023 mendatang. Event itu juga menandai penampilan perdana One di Negeri Paman Sam AS.

Bicara soal aksinya di tanah para pencinta MMA itu, Aung La mengaku sangat bersemangat. Ia pun menyebut, kalau waktu yang dipilih One sangat tepat.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi One Championship untuk menginvasi Amerika Serikat," ujar Aung La pada media South China Morning Post.

Berbeda dengan kompetitornya di Amerika Utara, One yang didapuk sebagai "The Home of Martial Arts" tak hanya terfokus pada MMA. Promotor terbesar di Asia itu juga menawarkan Muay Thai, kickboxing, serta submission grappling yang terbaru.

Beraksi di hadapan para fans AS, Aung La yang bermarkas di sasana Kill Cliff FC menjanjikan aksi terbaik di rumah keduanya. Ia pun yakin, kalau fans AS akan terhibur dengan ONE dan aksinya.

"Saya akan memberikan aksi spektakuler. Saya juga tak sabar untuk menunjukkan kemampuan terbaikku di hadapan fans Amerika," lanjutnya.

Lahir di Myanmar, Aung La berpindah ke AS sejak tahun 2003 silam. Ia pertama kali tinggal di Michigan, sebelum akhirnya berdomisi di Florida bersama istri dan anak-anaknya.

Aung La juga telah malang melintang menjajal MMA di Asia, tapi ia mengakui sejumlah keuntungan perihal event yang diselenggarakan di AS. Salah satunya adalah terkait dukungan dari keluarga dan teman-temannya.

"Saya bisa membawa lebih banyak rekan latihan ke Denver, Colorado. Saya juga bisa melakukan persiapan yang lebih baik, ketimbang melakoni laga di negara lain. Seluruh keluarga saya juga akan hadir," jelas Aung La.

Selain laganya, One Fight Night 10 juga akan dipuncaki dengan trilogi Demetrious Johnson kontra Adriano Moraes. Selain itu juga akan tersaji dua laga Kejuaraan Dunia di Muay Thai dan submission grappling.

Sejumlah bintang AS ternama seperti Sage Nortchutt, Alyse Anderson, dan lainnya juga ikut meramaikan event akbar ONE di Colorado, AS tersebut.

