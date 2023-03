Ada Italia vs Inggris dan Prancis Lawan Belanda, Ini Jadwal Lengkap Kualifikasi Euro 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Kualifikasi Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan bergulir mulai pekan ini. Ada jadwal yang menjanjikan partai menarik yakni bertemunya dua finalis Euro 2020, Italia dan Inggris. Partai di Grup C ini akan digelar Jumat (24/3/2023) pukul 02.45 WIB.

Partai lainnya yang menarik adalah pertemuan Prancis menjamu Belanda. Partai ini akan digelar pada Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB. Partai ini menjadi pertandingan bersejarah untuk Kylian Mbappe karena akan mengenakan ban kapten timnas Prancis untuk pertama kalinya dalam karier.

Para peserta dibagi ke dalam 10 grup yang terdiri dari lima atau enam negara peserta.

Di Grup A tergabung Denmark, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlandia Utara, dan San Marino. Sementara di Grup B ada Belanda, Prancis, Republik Irlandia, Yunani, dan Gibraltar.

Grup C terdiri dari Italia, Inggris, Inggris, Ukraina, Makedonia Utara, dan Malta. Grup D yakni Kroasia, Wales, Armenia, Turki, dan Latvia.

Grup E ada Polandia, Cheska, Albania, Kepulauan Faroe, dan Moldova. Penghuni Grup F yakni Belgia, Austria, Swedia, Azerbaijan, dan Estonia.

Grup G yaitu Hungaria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, dan Lithuania. Grup H terdiri dari Denmark, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlandia Utara, dan San Marino.

Grup I yakni Swiss, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, dan Andorra. Grup J yaitu Portugal, Bosnia-Herzegovina, Islandia. Luksemburg, Slovakia, dan Liechtenstein.

Babak kualifikasi ini dimulai dengan pertandingan di Grup H antara Kazakhstan melawan Slovenia. Partai di Stadion Astana Arena di Astana, Kazakhstan pada Kamis (23/3/2023) mulai 22.00 WIB.

Selanjutnya pada Jumat (24/3/2023) akan digelar pertandingan akbar antara Italia menjamu Inggris mulai pukul 02.45 WIB di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli. Ini menjadi partai ulangan final Euro 2020 saat Italia menjadi pemenang dan menjadi juara. Pada saat bersamaan di Grup C ini juga digelar Makedonia Utara juga menjamu Malta.

Pada saat bersamaan di Grup I juga akan bertanding Denmark melawan Finland serta San Marino yang akan menjadi tuan rumah bagi Irlandia Utara.

Pada hari yang sama dan jam yang sama pula, di Grup J, Bosnia-Herzegovina akan menjamu Islandia, Portugal meladeni tamunya Liechtenstein, serta tuan rumah Slovakia menjamu Luksemburg.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024:

Grup H

Kamis (22/3/2023) 22.00 WIB Kazakhstan vs Slovenia

Grup C

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Italia vs Inggris

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Makedonia Utara vs Malta

Grup H

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Denmark vs Filandia

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB San Marino vs Irlandia Utara

Grup J

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Bosnia vs Islandia

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Portugal vs Liechtenstein

Jumat (23/3/2023) 02.45 WIB Slovakia vs Luksemburg

Grup A

Sabtu (24/3/2023) 21.00 WIB Skotlandia vs Siprus

Grup B

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Prancis vs Belanda

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Gibraltar vs Yunani

Grup E

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Cheska vs Polandia

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Moldova vs Kep Faroe

Grup F

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Austria vs Azebaijan

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Swedia vs Belgia

Grup G

Sabtu (24/3/2023) 00.00 WIB Bulgaria vs Montenegro

Sabtu (24/3/2023) 02.45 WIB Serbia vs Lithuania

Grup A

Minggu (25/3/2023) 02.45 WIB Spanyol vs Norwegia

Grup C

Minggu (25/3/2023) 23.00 WIB Inggris vs Ukraina

Grup D

Minggu (25/3/2023) 00.00 WIB Armenia vs Turki

Minggu (25/3/2023) 02.45 WIB Kroasia vs Wales

Grup H

Minggu (25/3/2023) 20.00 WIB Kazakhstan vs Denmark

Minggu (25/3/2023) 23.00 WIB Slovenia vs San Marino

Grup I

Minggu (25/3/2023) 00.00 WIB Belarus vs Swiss

Minggu (25/3/2023) 00.00 WIB Israel vs Kosovo

Minggu (25/3/2023) 02.45 WIB Andorra vs Romania

Grup J

Minggu (25/3/2023) 23.00 WIB Liechtenstein vs Islandia

