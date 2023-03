Kevin Sanjaya dan Valencia Menikah Hari Ini di Paris

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, menikahi putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Valencia, hari ini Kamis (23/3/2024) di Paris, Prancis.

Keluarga dari kedua belah pihak mengunggah momen bahagia ini melalui media sosial. Ibunda Valencia, Liliana Tanoesoedibjo, misalnya mengunggah video di Instagram ketika mereka sedang berkumpul dalam sebuah acara sehari jelang pernikahan.

Liliana pun menulis teks yang menyertai video itu dengan tulisan, "Satu malam sebelum hari besar." Video tersebut menunjukkan keluarga besar dari kedua mempelai sudah berkumpul di Paris.

Dalam video tersebut beberapa wajah tampak seperti Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, dan anggota keluarga lain.

Kevin melamar Valencia sekaligus merayakan ulang tahun pujaan hatinya pada 13 Juni 2022 lalu.

Instagram PB Djarum, klub tempat Kevin bernaung, juga mengunggah soal pernikahan ini. "Kabar seputar Kevin akan melepas masa lajangnya dengan menikahi Valencia Tanoesoedibjo, putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, telah tersiar di berbagai media massa. Kamis, 23 Maret 2023, di Paris, Prancis, adalah waktu dan tempat pilihan Kevin dan Valencia untuk mengucap sumpah setia sebagai suami istri.

Unggahan ini pun segera mengundang komentar netizen. "Happy wedding Kevin Sanjaya Sukamuljo and Valencia Tanoesoedibjo. Happily ever after," tulis akun nnevitup.

Ada pula yang menuliskan harapan agar setelah menikah, Kevin bersama pasangan mainnya Marcus Fernaldi Gideon bisa bangkit lagi setelah terlempar dari posisi pertama peringkat BWF.

"Semoga setelah ini minions bangkit lagi, walau ga berharap banyak. Semangat ya Ko Sinyo...," komentar lindaaleva.

BACA JUGA Menang dalam Laga Perdana Setelah Syabda Meninggal, Pitha Menangis Terharu

Menurut situs BWF, pasangan Marcus/Kevin, kini menempati urutan ke-24 dunia dengan poin 40.780.

Pasangan ini sedianya ikut kejuaraan All England, namun mundur. Penyebabnya, kondisi Kevin masih belum pulih 100% pascaterserang Demam Berdarah Dengue (DBD) 10 hari sebelum keberangkatan.

Hal itu, dijelaskan kepala pelatih Herry Iman Pierngadi kepada Tim Humas dan Media PP PBSI.

"Sebetulnya secara persiapan Marcus/Kevin cukup baik, akan tetapi 10 hari sebelum keberangkatan, Kevin positif DBD," ucap Herry.

"Setelah istirahat dan diobati, hari Rabu (8/3) kemarin sudah latihan. Lalu Marcus/Kevin berdiskusi, Kevin mengatakan dia tidak bisa siap 100%. Akhirnya setelah konsultasi dengan saya dan Aryono, diputuskan bersama untuk tidak berangkat," kata Herry.

BACA JUGA Fikri/Bagas Persembahkan Kemenangan Perdana di Swiss Open untuk Syabda

"Saya pun melihatnya kondisinya memang belum fit. Tenaganya belum balik karena 4-5 hari tidak latihan. Lebih baik memang recovery dahulu," lanjutnya.

Herry menegaskan tidak ada alasan lain dibalik mundurnya Marcus/Kevin di All England 2023 ini. Murni memang karena sakit DBD yang diderita Kevin.

"Tidak ada alasan lain. Mereka sangat fokus untuk main. Bahkan menurut saya di sesi latihan sebelum sakit, Kevin sangat ngotot dalam latihan. Semua program dijalankan dengan baik, tidak ada yang ditinggalkan. Ini murni karena sakit DBD yang menyerangnya," ucap Herry.

Herry pun berpesan kepada pasangan pemilik dua kali juara All England itu untuk tidak putus asa dan tidak menyerah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan