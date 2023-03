Dari Ronaldo, Neymar, hingga Sergio Ramos Sambut Bulan Ramadan

Jakarta, Beritasatu.com - Bulan suci Ramadan yang jatuh mulai hari ini, Kamis (23/3/2023) disambut gembira oleh sejumlah pesepak bola dan klub dunia.

Salah satunya adalah pemain bintang Portugal, Cristiano Ronaldo. Pemain yang merumput di klub Arab Saudi, Al Nassr itu menyampaikan ucapan selamat datang Ramadan dengan mengunggah postingan di akun media sosialnya.

"Ramadan Mubarak to all Muslims," tulisnya.

Ramadan Mubarak to all Muslim!๐Ÿ™๐Ÿฝ๐Ÿ™Œ๐Ÿฝ pic.twitter.com/D9QoB5eyjd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 22, 2023

Ucapan sambutan Ramadan juga disampaikan klub Chelsea."Ramadan Kareem from everyone at Chelsea Football Club," tulis Chelsea,

Ramadan Kareem from everyone at Chelsea Football Club. ๐Ÿ’™ pic.twitter.com/3sI9nXuHwJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 22, 2023

Sejumlah bintang top Paris-Saint-Germain seperti Neymar, Kylian Mbappe dan Sergio Ramos juga mengucapkan selamat datang bulan Ramadan di akun twitter klub.

"Ramadan Kareem kepada semua muslim di seluruh dunia!"

๐—ฅ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ร tous les musulmans du monde entier ! โค๏ธ๐Ÿ’™ https://t.co/UhlZyZSKkz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2023

