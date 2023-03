Shayne Pattynama Belum Bisa Main Bela Timnas Indonesia vs Burundi

Jakarta, Beritasatu.com - Meski sudah resmi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) pada 24 Januari lalu dan masuk dalam skuad Timnas Indonesia, Shayne Pattynama dipastikan belum bisa membela Timnas Garuda pada laga lawan Burundi di FIFA Matchday, 25 Maret dan 28 Maret nanti.

Rupanya proses naturalisasi Shayne Pattynama belum rampung sepenuhnya. Proses administrasi perpindahan federasi belum usai, Shayne Pattynama tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia.

BACA JUGA Wow, PSSI Mau Datangkan Timnas Argentina Jadi Lawan Timnas Indonesia

Mantan anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani yang membantu proses naturalisasi berharap Shayne Pattynama bisa membuat debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni nanti.

"Mudah-mudahan Shayne Pattynama baru bergabung dengan Timnas di FIFA break, Juni mendatang. We do our best," tulis Hasani di akun instagram-nya.

BACA JUGA Timnas Indonesia Hadapi Palestina dalam Uji Coba pada 14 Juni

Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada FIFA Matchday, 25 dan 28 Maret mendatang. Laga tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan