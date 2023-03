One Championship: Superlek Amankan Gelar Lewat Tendangan Dahsyat

Singapura, Beritasatu.com - Superlek Kiatmoo9 mengalahkan petarung Australia, Danial Williams untuk mempertahankan Gelar Dunia One Flyweight Kickboxing di ajang One Fight Night 8: Superlek vs Williams pada Sabtu (25/3/2023) di Singapore Indoor Stadium.

Petarung yang dikenal sebagai "The Kicking Machine", melancarkan serangan tendangan mematikan hingga membuat Williams tak berdaya.

BACA JUGA One Championship: Alex Silva Dapat Tantangan dari Bintang Jepang

Klimaks terjadi pada ronde ketiga ketika Superlek melancarkan serangan lutut yang menjatuhkan Williams. Meskipun Williams sempat bangkit, serangan berikutnya dari Superlek membuatnya kembali tersungkur.

Wasit Olivier Coste menghentikan pertarungan, menganggap Williams tak mampu melanjutkan. Superlek juga menerima bonus US$50.000 atau sekitar Rp750 juta.

Di laga lain, Allycia Hellen Rodrigues mempertahankan sabuk Juara Dunia ONE Women’s Atomweight Muay Thai dengan mengalahkan Janet Todd melalui keputusan bulat juri selama lima ronde.

Rodrigues baru kembali bertanding setelah absen hampir tiga tahun akibat hamil dan melahirkan. Kemenangannya membuatnya juara sejati, mengalahkan juara lain di divisi ini.

Saat absennya Rodrigues, One Championship menggelar perebutan sabuk interim yang dimenangi Janet Todd. Setelah laga, Rodrigues mengungkapkan harapannya agar kemenangannya bisa menginspirasi ibu-ibu di seluruh dunia.

BACA JUGA One Championship: Itsuki Hirata Siapkan Gulat dan Stamina untuk Hadapi Ham Seo Hee

“Saya harap kemenangan ini bisa menginspirasi para ibu lainnya di seluruh dunia,” ujar petarung asal Brasil ini.

Hasil Lengkap One Fight Night 8:

• Superlek Kiatmoo9 mengalahkan Danial Williams via KO menit 1:55 ronde ketiga (Laga Kejuaraan Dunia ONE Flyweight Kickboxing)

• Allycia Hellen Rodrigues mengalahkan Janet Todd via keputusan bulat (Laga Penyatuan Gelar ONE Women's Atomweight Muay Thai)

• Ham Seo Hee mengalahkan Itsuki Hirata via keputusan bulat (Atomweight - MMA)

• Akbar Abdullaev mengalahkan Oh Ho Taek via TKO detik 44 ronde pertama (Featherweight - MMA)

• Zhang Peimian mengalahkan Torepchi Dongak via keputusan bulat (Strawweight - kickboxing)

• Aslanbek Zikreev mengalahkan Rui Botelho via keputusan terbelah (Catchweight 58 Kg - Muay Thai)

• Keito Yamakita mengalahkan Alex Silva via keputusan bulat (Strawweight - MMA)

Laga Awal:

• Eddie Abasolo mengalahkan Niclas Larsen via KO menit 2:14 ronde kedua (Catchweight 71,6 Kg Muay Thai)

• Iman Barlow mengalahkan Ekaterina Vandaryeva via keputusan bulat (Strawweight - Muay Thai)

• Tammi Musumeci mengalahkan Bianca Basilio via keputusan bulat (Submission Grappling - Strawweight)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan