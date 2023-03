Retegui dan Pessina Antar Italia Petik Kemenangan Perdana di Kualifikasi Euro 2024

Malta, Beritasatu.com - Dua gol yang dicetak Mateo Retegui dan Matteo Pessina membawa Italia memetik kemenangan perdana di Kualifikasi Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 dengan menundukkan tuan rumah Malta, 2-0, di Stadiun Nasional Ta'Qali, Senin (27/3/2023) dini hari WIB.

Kemenangan pertama ini, membuat Italia naik ke peringkat dua grup C dengan koleksi tiga poin. Sedangkan Malta berada di dasar klasemen karena belum meraih poin. Italia menderita kekalahan dalam pertandingan pertama pada babak kualifikasi ini saat menjamu Inggris. Pasukan Roberto menyerah 1-2 kepada The Three Lions.

Melawan Malta, Italia mendominasi penguasaan bola. Permainan menyerang yang mereka tunjukkan membuahkan hasil pada menit ke-15. Lewat skema sepak pojok, umpan Sandro Tonali ke kotak penalti berhasil disundul Retegui menjadi gol. Skor menjadi 1-0.

Pasukan Roberto Mancini sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-27. Umpan silang Emerson dibelokkan Tonali sebelum ditendang Matteo Pessina. Skor 2-0 untuk Italia bertahan hingga turun minum.

Selepas jeda, permainan tidak berubah dengan Italia tetap mendominasi penguasaan bola. Sepanjang pertandingan, Gli Azzurri mendominasi 67% penguasaan Bola. Namun, pada babak kedua, Italia kesulitan membongkar pertahanan Malta.

Sementara itu, Malta beberapa kali bisa memberikan ancaman, tetapi belum bisa menjebol gawang yang dikawal Gianluigi Donnarumma.

Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Italia membawa pulang tiga poin dari kandang Malta.

Susunan pemain

Malta (3-5-2): Henry Bonello; Ferdinando Apap (James Brown 84'), Steve Borg, Cain Attard (Zach Muscat 64'); Joseph Mbong, Yannick Yankam, Matthew Guillaumier, Nikolai Muscat (Teddy Teuma 76'), Juan Corbalan; Alexander Satariano (Kyrian Nwoko 64'), Jodi Jones (Shawn Dimech 76').

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo (Matteo Darmian 46'), Giorgio Scalvini (Rafael Toloi 83'), Alessio Romagnoli, Emerson; Matteo Pessina, Bryan Cristante, Sandro Tonali (Marco Verratti 67'); Matteo Politano, Mateo Retegui (Gianluca Scamacca 67'), Wilfried Gnonto (Vincenzo Grifo 22').

