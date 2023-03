Ini Level dan Hadiah Kejuaraan Bulu Tangkis Spain Masters

Madrid, Beritasatu.com - Setelah gagal menyabet gelar di Swiss Open, para pebulu tangkis Indonesia dijadwalkan bakal turun di Spain Masters pada 28 Maret-2 April mendatang.

Kejuaraan yang masuk agenda Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) ini akan digelar di Madrid, Spanyol, dan berlevel BWF World Tour Super 300. Kejuaraan ini akan mengambil tempat di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid.

Spain Masters 2023 berhadiah total US$ 210.000 atau setara Rp 3,2 miliar. Juara nomor tunggal baik putra maupun putri akan mendapat US$ 15.750, runner-up mendapat US$ 7.980, yang kalah di semifinal US$3.045, kalah di perempat final US$1.260, dan 16 besar US$ 735.

Sementara di nomor ganda putra, putri, dan campuran juara bakal memboyong hadiah uang US$ 16.590, runner-up US$ 7.980, semifinal US$ 2.940, perempat final US$1.522.50, dan 16 besar US$ 787,50.

Juara Spain Masters akan mendapat tambahan poin 7.000, runner-up 5.950, semifinal 4.900, perempat final 3.850, babak 16 besar 2.750, babak 32 besar 1.670, babak 64 besar 660, dan babak 128 besar 320.

Spain Masters digelar sejak 2018. Pada 2021 dua wakil Indonesia merajai kejuaraan ini dengan menyabet empat gelar yakni yakni tunggal putri Putri Kusuma Wardani dan ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, ganda putri Yulfira Barkah/Febby Valencia Dwijayanti Gani, dan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Tahun ini, ganda putra peringkat satu dunia asal Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tampil sebagai unggulan pertama sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi unggulan keempat. Sedangkan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menjadi unggulan kelima.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tercatat menjadi unggulan pertama nomor ganda putri, sedangkan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menjadi unggulan ketujuh.

Pada nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menjadi unggulan kelima sementara Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati ketujuh.

