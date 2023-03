Jadwal Spain Masters 2023 Hari Ini, Ada Fajar/Rian dan Bagas/Fikri Main

Madrid, Beritasatu.com - Pebulutangkis-pebulutangkis Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di turnamen Spain Masters 2023 yang digelar mulai hari ini, Selasa (28/3/2023).

Ada 16 wakil Indonesia bermain di Spain Masters terkecuali Chico Aura Dwi Wardoyo, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldy/Pitha Hanigtyas Mentari yang harus melanjutkan pemulihan cedera.

Spain Masters 2023 digelar di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol, pada 28 Maret sampai 2 April 2023. Ini merupakan turnamen BWF Super 300.

Sebanyak 10 wakil akan memulai langkahnya di Spain Masters 2023 hari ini, Selasa (28/3/2023). Beberapa di antaranya harus merangkak dari babak kualifikasi diantaranya Christian Adinata yang akan menghadapi Kai Schaefer di babak kualifikasi.

Sementara itu, ganda putra mengirim empat wakil terbaiknya dari pelatnas di Spain Masters 2023 kali ini. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Tunggal putri akan diwakili oleh Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Ganda putri punya tiga wakil, sedangkan ganda campuran mengirim enam wakil.



Jadwal Spain Masters 2023, Selasa (28/3/2023), mulai pukul 15.00 WIB

Lapangan 1

Christian Adinata vs Kai Schaefer - match 2 (kualifikasi)

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Kenneth Z. H. Choo/Gronya Somerville - match 3 (kualifikasi)

Mellysa T. P. Sari/Rachel A. Rose vs Hsu Yin Hui/Lee Chih Chen - match 5 (kualifikasi)

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi - match 13

Leo Rolly Carnando vs Daniel Marthin vs Q4 - match 14

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Q2 - match 15

Lapangan 2

Amri Syahnawi/Winny O. Kandow vs Rohan Kapoor/Reddy Sikki - match 4 (kualifikasi)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren - match 8

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Hsu Ya Ching/Lin Wan Chin - match 11

Lapangan 4

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul - match 8

