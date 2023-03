Soal Piala Dunia U-20, Ini Curahan Hati Striker Timnas U-20 Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia terancam gagal menjadi tuan rumah dan juga peserta Piala Dunia U-20 2023. Ini setelah FIFA memutuskan untuk menunda drawing Piala Dunia 2023 yang rencananya digelar di Bali, 31 Maret nanti. Penyebabnya tidak lain adanya penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel.

Situasi ini juga dicermati para pemain Timnas U-20. Salah satunya adalah striker Hokky Caraka yang menuliskan curahan hati di Instagram Stories-nya.

“Fighting for the independence of other people’s countries, but you all destroy the dreams of the nation’s children. sweet dreams friends-see you soon (Memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan impian anak bangsa. Mimpi indah teman-sampai jumpa lagi),” tulisnya dengan memposting foto Pelatih Shin Tae-yong.

Sebelumnya Pelatih Shin Tae-yong juga menyesalkan pembatalan drawing Piala Dunia U-20 yang rencana awalnya digelar pada 31 Maret di Bali. Meski demikian Shin Tae-yong tetap akan mempersiapkan Timnas U-20 sebaik mungkin.

"Memang saya juga gelisah dan hal yang sangat disayangkan ya. Saya berharap Piala Dunia U-20 bisa berjalan lancar di Indonesia, apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia sangat penting. Saya juga sudah bekerja keras dari tahun 2020 untuk Piala Dunia U-20 ini. Jadi saya juga ingin mendapatkan hasil melalui Piala Dunia," kata pelatih Shin saat ditemui sebelum memimpin latihan di Jakarta International Stadium, Senin (27/3/2023).

Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan proses persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana. Hanya saja, untuk kegiatan pemusatan latihan di Korsel, pelatih Shin belum dapat memastikan hal itu akan tetap dilakukan.

"Kita tetap persiapan karena belum ada laporan bahwa Piala Dunia U-20 ini dibatalkan," ucap Shin.

