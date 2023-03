Jadwal Spain Masters 2023: Gregoria, Putri KW dan 6 Ganda Campuran Indonesia Tampil

Madrid, Beritasatu.com - Lanjutan pertandingan babak 32 besar Spain Masters 2023 akan kembali bergulir hari ini, Rabu (29/3/2023) mulai pukul 10.00 waktu setempat. Enam pasangan ganda campuran Indonesia diantaranya yang akan berjuang di babak pertama.

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Amri Syahnawi/Winny Oktaviana Kandow, dan Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami akan tampil.

Selain itu tidak ketinggalan ada dua wakil Indonesia di tunggal putri yang juga akan main yakni Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung.

Putri KW akan menghadapi Lianne Tan. Peluang menang Putri KW besar karena belum terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir dengan Lianne Tan.

Sedangkan Gregoria akan menghadapi Kirsty Gilmour. Peluang menang Gregoria juga sangat besar karena dia selalu menang dalam tiga pertemuan terakhir dengan lawannya asal Skotlandia tersebut.

Lapangan 1

Ganda Campuran

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mathias Christiansen/Alexandra Bjoe – match 1

- Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Marcus Ellis/Lauren Smith – match 7

Tunggal Putri: Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan - match 11

Lapangan 1

Ganda Campuran

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang – match 6

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chang Peng Soon/Cheah Yee See – match 7

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour – match 8

Ganda Campuran: Amri Syahnawi/Winny Oktaviana Kandow vs Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat match 10

Tunggal Putra: Christian Adinata vs Cheam June Wei – match 12

Lapangan 4

Ganda Campuran: Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Jeseper Toft/Clara Graversen – match 9

