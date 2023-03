Nong-O dan Haggerty Berebut Sabuk Muay Thai di Puncak One Fight Night 9

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang laga akbar One di Amerika Serikat pada 6 Mei mendatang, pencinta olahraga tarung akan lebih dulu dimanjakan dengan One Fight Night 9, Sabtu, 22 April 2023.

Bertempat di Lumpinee Boxing Stadium Bangkok, One Fight Night 9 akan dipuncaki dengan laga Kejuaraan Dunia One Bantamweight Muay Thai antara sang legenda Nong-O Hama kontra Jonathan Haggerty.

Pasca-naik satu divisi ke bantamweight atau kelas bantam, Haggerty langsung meraih kemenangan atas striker Rusia Vladimir Kuzmin di laga catchweight 67,1 kg.

Ia pun membawa serta dua kemenangan atas dua bintang kelas terbang Taiki Naito dan Mongkolpetch Petchyindee. Secara total petarung berjulukan The General ini telah mengantongi tiga kemenangan beruntun sebagai modal untuk menantang sang penguasa divisi kelas bantam.

Di laga lainnya, penantang keempat teratas divisi kelas ringan Halil Amir juga kembali berlaga. Sang bintang Turki akan mempertahankan posisinya atas debutan berbahaya Maurice Abevi.

Kemudian akan tersaji juga laga antar penghuni peringkat divisi strawweight, Bokang Masunyane dan Hiroba Minowa. Sang penantang kedua teratas akan diadu dengan penantang ketiga teratas, dalam laga penentuan peringkat.

Laga keras lain juga akan tersaji di divisi One Women's Atomweight antara penantang ketiga teratas Denice Zamboanga, kontra striker Brasil Julie Mezabarba.

USai kalah dari penantang kedua teratas Ham Seo Hee di dua laga terakhirnya, sang bintang Filipina dituntut meraih kemenangan untuk mengembalikannya ke jalan perebutan tahta atomweight kembali.

Di laga awal, bibit emas Team Lakay Jhanlo Mark Sangiao juga akan kembali unjuk kebolehan dengan melawan debutan asal Argentina Matias Farinelli di divisi bantamweight. Selain itu, akan tersaji laga keras lain yang menampilkan para bintang elite di disiplin Muay Thai dan MMA.

Partai One Fight Night 9, 22 April 2023:

- Nong-O Hama vs Jonathan Haggerty (Kejuaraan Dunia ONE Bantamweight Muay Thai)

- Halil Amir vs Maurice Abevi (Lightweight - MMA)

- Bokang Masunyane vs Hiroba Minowa (Strawweight - MMA)

- Black Panther vs Jacob Smith (Flyweight - Muay Thai)

- Denice Zamboanga vs Julie Mezabarba (Atomweight - MMA)

- Isi Fitikefu vs Valmir Da Silva (Welterweight - MMA)

- Meng Bo vs Dayane Cardoso (Strawweight - MMA)

