Wakil Indonesia Siap Kembali Bertarung di Orleans Masters 2023

Jakarta, Beritasatu.com- Setelah Spain Masters 2023, kini turnamen bulutangkis BWF berlanjut di Orleans Masters 2023 yang akan mulai bergulir, Selasa (3/4/2024). Turnamen ini berlangsung di Palais Des Sports, Kota Orleans, Prancis.

Tercatat ada 13 wakil Indonesia yang masuk babak utama. Namun, Chico Aura Dwi Wardoyo (tunggal putra) dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ganda campuran) dipastikan mundur akibat cedera yang diderita pada ajang sebelumnya. Terbaru adalah juara Spain Masters, Gregoria Mariska Tunjung juga memutuskan mundur karena mengalami cedera.

BACA JUGA Gregoria Belum Puas Setelah Sukses Juarai Spain Masters 2023

Jumlah ini masih bisa bertambah jika ada pemain Indonesia yang lolos kualifikasi dan juga pemain cadangan yang bakal masuk kalau ada yang mundur.

Advertisement

Salah satu ujian berat akan langsung dihadapi Putri KW di babak pertama yakni melawan unggulan keempat, Michelle Li dari Kanada.

BACA JUGA Paha Bermasalah, Gregoria Mariska Mundur dari Orleans Masters

Hasil Undian Orleans Masters 2023

Tunggal Putra

Kualifikasi: Christian Adinata vs Meiraba Luwang Maisnam (India)

Tunggal Putri:

Putri Kusuma Wardhani vs Michelle Li (Kanada)

Kualifikasi:

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Ksenia Polikarpova (Israel)

Komang Ayu Cahya Dewi vs Neslihan Yigit (Turki)

Ganda Putra

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Lee Fang-jen/Lee Fang-chih (Taiwan)

Muhammad Shohibul Fikri /Bagas Maulana vs Bjorn Geiss/Jan Colin Volker (Jerman)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Q3

Ganda Putri

Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari vs Martina Corsini/Judith Mair (Italia)

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahya Pertiwi vs Hu Ling-fang/Lin Xiao-min (Taiwan)

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari vs Simran Singhi/Ritha Thaker (India)

Ganda Campuran

Akbar Bintang Cahyono/Marshelia Gischa Islami vs Lee Jhe-huei/Hsu Ya-ching (Taiwan)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Q1

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Q3

Zachriah Joshiano Sumanti/Hediana Juliamarbela vs Gregory Mairs/Jenny Moore (Inggris)

Kualifikasi

Amri Syahnawi/Winny Octavina Kandow vs He Jii tng/Du Yue (Tiongkok)

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Rohan Kapoor/Reddy Sikki (India)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan