Pakar Minta Menpora Dito Tancap Gas Urai Masalah Keolahragaan

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar manajemen prestasi olahraga, Profesor Djoko Pekik Irianto, meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo segera tancap gas untuk mengurai persoalan dan menjalankan program keolahragaan.

Ia menegaskan tidak ada waktu lagi stasioner untuk orientasi dan adaptasi.

"Masyarakat menyambut baik atas pelantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora RI menggantikan Zainudin Amali. Dito tokoh muda yang tentu energik dan cekatan untuk segera menuntaskan PR olahraga yang kompleks dan perlu penangan cepat, tentunya juga terkait kepemudaan," katanya ketika dikonfirmasi ulang Beritasatu.com, Senin (3/4/2023).

Langkah yang perlu segera dilakukan adalah koordinatif dan konsultatif secara vertikal maupun horisontal.

Untuk langkah koordinatif bisa dilakukan bersama KONI, KOI dan induk cabang olahraga untuk mengakselerasi kesiapan keikut sertaan Indonesia diberbagai event seperti: SEA Games Kamboja (Mei 2023), Asian Games Hang zhou (November 2023, dan Prakualifikasi Olimpiade, yang telah dimulai sejak 2022.

Selain itu juga memantapkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai event 2023 yakni FIBA World Cup atau Piala Dunia Bola Basket, bidding Olimpiade 2036, World Beach Games, Indonesia Open, Indonesia Master, Jakarta E Prix, juga World Superbike.

"Sementara terkait sepak bola, kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 segera dituntaskan bersama PSSI dengan membangun komunikasi dan lobi dengan FIFA. Lalu mempertahankan Tim U-20 untuk disiapkan berbagai ajang seperti SEA Games Kamboja, Asian Games Hang Zhou dan kualifikasi Piala Dunia Senior 2026," kata Djoko Pekik yang juga sebagai guru besar Bidang Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Ia juga berharap Menpora baru mampu menuntaskan kasus Kanjuruhan sekaligus menduniakan sepak bola Indonesia dengan mempercepat implementasi Inpres No 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional.

Untuk langkah konsultatif, Menpora Dito bisa melapor kepada Wapres selaku Koordinator DBON Pusat agar segera menggerakkan 21 kementerian dan lembaga sesuai amanah Perpres No 86 tahun 2021 untuk mengeksekusi berbagai DBON agar on the track dalam upaya meraih peringkat 5 Olimpiade 2044.

Juga konsultasi dengan Kemenkeu dan Bappenas dalam penyiapan anggaran DBON (yang selama ini terkendala) termasuk bersama sama Bappenas menuntaskan Perpres MTN (Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga).

"Selain itu segera merampungkan turunan Perundangan No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan berupa 10 PP, 4 Perpres dan 2 Permen. Dan selamat berkarya Menpora baru," tutup Djoko.

