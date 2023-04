Perpanjang Kontrak dengan Nike, Erling Haaland Dapat Rp 371 M Per Musim

Manchester, Beritasatu.com - Erling Haaland telah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Nike yang akan membuatnya menghasilkan lebih dari 22,7 juta euro atau setara Rp 371 miliar per musim.

Ini mungkin akan menjadi kesepakatan sponsorship terbesar dalam sejarah sepak bola, dengan sang striker menjadi salah satu nama terbesar dalam olahraga ini.

Striker Norwegia itu meninggalkan Borussia Dortmund musim panas lalu untuk bergabung dengan Manchester City. Dia langsung menggebrak Premier League dengan menorehkan 28 gol dalam 26 pertandingan liga sejauh ini.

"Pencetakan rekornya telah memberi cap pada masa depan permainan, dan menjadikannya pewaris No. 9 - striker generasi berikutnya," bunyi pernyataan Nike.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq