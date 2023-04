SHGC dan 12 Komunitas Golf Gobar Sekaligus Berbagi Berkah

Jakarta, Beritasatu.com - Para komunitas golf bersama Sentul Highlands Golf Club (SHGC) melakukan golf bareng (gobar) sekaligus berbagi berkah dengan menyelenggarakan kegiatan sosial memberi santunan seraya bersilaturahmi.

Bertajuk “SHGC Sharing and Caring with Golf Community, and Anak Yatim” kegiatan golf bersama ini berhasil diselenggarakan dengan dukungan dari 12 komunitas golf yaitu Ceria Golf, MBOIG, 37GolfAcademy, GIFT-UI, Hore-hore, Cibubur Golf Community, Galaksi, The Golfers, SIKSAM, IGJ, Spin Golf, Sauna Golf Club.

“Kegiatan Gobar (golf bareng) ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kami selenggarakan. Sejalan dengan komitmen kami sebagai pengelola lapangan golf untuk selalu peduli dengan warga sekitar, khususnya kaum dhuafa, kegiatan ini diharapkan mampu memberi kebahagian bagi adik-adik di Yayasan Yatim Piatu. Dan secara tidak langsung dapat mendukung pendidikan mereka,” kata Commercial Director Sentul Highlands Golf Club, Aida Ristany di Sentul, Sabtu (8/4/2023).

Selama kegiatan berlangsung, Sentul Highlands Golf Club dan para komunitas berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 297.215.000. Adapun donasi yang telah terkumpul dialokasikan kepada 300 anak yatim dan 11 panti asuhan yang berlokasi di area Sentul, Bogor dan sekitarnya.

“Kehadiran 300 anak yatim di acara hari ini memberikan suasana dan nuansa yang berbeda. Dari senyum lugu para anak yatim, kita diingatkan pentingnya rasa bersyukur dan ikhlas khususnya di momen Ramadhan ini,” tambah Aida.

Ketua Komunitas Ceria Golf, Don Papank menambahkan pihaknya sangat senang berpartisipasi dalam kegiatan charity hari ini. Kegiatan seperti ini dapat menjadi gambaran bahwa berolahraga golf di bulan suci ramadan dapat menjadi wadah yang tepat untuk berbagi kepada sesama.

"Mewakili komunitas golf, saya juga berharap komunitas-komunitas golf lainnya dapat ikut bergabung dan berdonasi di kegiatan selanjutnya,” ucap Don Papank.

Walaupun dalam keadaan berpuasa para peserta gobar tetap antusias untuk menaklukan hadiah hole in one di setiap par 3 Sentul Highlands Golf Club yaitu hadiah paket umroh.

“Kami akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya di momen ramadan, tetapi juga disaat warga sekitar membutuhkan uluran tangan dari kami. Besar harapan kami, kegiatan berbagi yang telah kami selenggarakan ini, dapat menjadi pengingat bagi para golfer untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan dan tolong menolong. Sehingga dengan sekecil apapun usaha kita untuk membantu, dapat menjadi secercah harapan serta kebahagiaan bagi sesama umat manusia,” tutup Aida.

