One Championship: Aung La N Sang Incar Penyelesaian Spektakuler Lawan Fan Rong

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan dengan cara spektakuler dibidik pahlawan olahraga Myanmar Aung La N Sang saat menghadapi Fan Rong pada 6 Mei 2023 mendatang.

Perlahan, sang atlet berjuluk "The Burmese Phyton" mulai kembali merangsak naik lewat kemenangan demi kemenangan. Ia pun akan kembali meraih kesempatan besar untuk bersinar dalam event offline perdana One di rumah keduanya, AS.

“Ini akan menjadi sangat menarik. Tidak ada penerbangan 20 jam lebih, di mana saya jelas tak keberatan. Saya seperti terbiasa dengan itu sekarang," ujar Aung La.

Bicara soal laga besarnya mendatang, sang jagoan Myanmar kembali menargetkan kemenangan besar atas Fan Rong di One Fight Night 10.

“Akan sangat keren untuk bertarung di hadapan keluarga, dan di hadapan beberapa penggemar di AS. Saya bersemangat memberi aksi keras. Ini akan menjadi menarik," lanjutnya.

Mantan Juara Dunia One Light Heavyweight dan Middleweight itu tengah membawa sepasang kemenangan beruntun, di mana keduanya diraih via KO pada ronde pertama.

Jika laga ini berjalan sesuai keinginannya, ia akan merebut kemenangan atas “King Kong Warrior” dengan cara terliar yang dapat dibayangkannya.

“Sejujurnya, saya mengincar penyelesaian hebat. Jika submission itu ada di sana, saya akan mengambilnya. Namun, saya takkan memaksakan apa pun," jelas Aung La.

"Saya hanya akan mematahkan, dan mengunggulinya,” pungkasnya.

Event akbar itu juga akan dimeriahkan dengan Laga trilogi Kejuaraan Dunia One Flyweight antara Demetrious Johnson, dan Adriano Moraes. Selain itu, bintang Muay Thai Rodtang Jitmuangnon dan juara dunia BJJ Mikey Musumeci juga akan ikut tampil.

