Dean Smith Tangani Leicester City Hingga Akhir Musim

Jakarta, Beritasatu.com - Klub Liga Inggris, Leicester City, menunjuk Dean Smith sebagai pelatih sementara mereka hingga akhir musim.

Smith, 52, telah menikmati masa-masa melatih Brentford, Aston Villa, dan Norwich dan sekarang bertugas mengawal The Foxes di Premier League.

Atas penunjukannya, Smith, berkata, "Saya sangat senang memiliki kesempatan untuk memimpin tim selama minggu-minggu terakhir musim ini."

"Tantangan di depan kami sudah jelas, tapi itu adalah salah satu yang saya dan tim pelatih saya alami sebelumnya dan, dengan kualitas skuat ini dan jumlah pertandingan tersisa, itu sangat bisa dicapai," imbuh mantan pemain Sheffield Wednesday ini.

Klub East Midlands memecat Brendan Rodgers awal bulan ini, meninggalkan Leicester di urutan kedua terbawah dan tanpa kemenangan sejak Februari.

Craig Shakespeare akan bergabung dengan Smith di tim pelatih setelah menghabiskan enam tahun di klub sebagai asisten dan manajer.

