Pakai Gas Tertawa, Dele Alli Dikeluarkan dari Skuad Besiktas

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pemain Tottenham Hotspur, Dele Alli, dikeluarkan dari skuad klub Turki, Besiktas, karena memakai gas tertawa.

Beberapa tahun lalu Dele Alli adalah salah satu bintang muda Tottenham Hotspur yang tampak seolah-olah akan menguasai dunia. Sayangnya, saat ini prestasinya jauh dari harapan bahkan sangat mengecewakan.

Alli meninggalkan Tottenham Hotspur pada Januari 2022 dan kemudian bergabung dengan Everton.

Pemain berusia 26 tahun itu segera dipinjamkan oleh Everton ke klub Turki Besiktas di mana ia tampil 13 kali di liga dan dua kali di Piala Turki.

Pemain asal Inggris itu tidak akan menambah statistik penampilannya di Turki setelah dia dikeluarkan dari skuad karena perilakunya baru-baru ini.

Pemain yang pernah 37 kali membela Timnas Inggris itu tertangkap dalam sebuah foto dengan balon di mulutnya, dikelilingi oleh tabung gas tertawa.

Gambar yang diunggah ke jejaring sosial menunjukkan pria berusia 26 tahun itu di atas meja yang penuh dengan botol nitrogen oksida (nitrous oxide) raksasa, juga dikenal sebagai hippy crack.

Pemerintah Inggris berencana untuk melarang penggunaan nitrogen oksida untuk tujuan rekreasi, tetapi zat tersebut tetap legal di Inggris Raya.

Pesepakbola itu duduk di meja yang penuh dengan barang-barang terkait kehidupan malam lainnya, termasuk Selfridges tequila, yang harganya 245 pound atau setara (Rp 4,5 juta), Magnum, anggur tonik alkohol 16,5% dari Jamaika, dan tembakau kunyah dari Siberia.

Ramalan Mourinho Terbukti Benar

Keterpurukan Delle Ali terus membuktikan ramalan mantan pelatih Tottenham, Jose Mourinho, benar adanya. Film dokumenter Amazon Prime, All Or Nothing, yang mengikuti skuad Tottenham Hotspur selama musim Liga Premier ketika Jose Mourinho memimpin mengungkap ucapan pelatih asal Portugal itu tentang Dele Alli.

“Ada perbedaan besar dari pemain yang menjaga konsistensi dan pemain yang memiliki momen dan itulah yang membuat perbedaan antara pemain top, pemain top dan pemain dengan potensi besar," ujar Mourinho.

"Waktu berlalu dan suatu hari Anda akan menyesalinya, jika Anda tidak mencapai apa yang menurut saya dapat Anda capai. Anda harus menuntut lebih banyak dari diri Anda sendiri, bukan saya yang menuntut lebih dari Anda, bukan saya. Atau orang lain. Anda. Anda harus melakukannya tuntut lebih dari diri sendiri," pungkas manajer asal Portugal itu.

Alli bergabung dengan Besiktas pada 25 Agustus 2022 dengan status pinjaman selama sisa musim 2022–23 dengan opsi pembelian oleh klub Turki itu. Dia mencetak gol pertamanya dalam lebih dari setahun dalam penampilan keduanya untuk klub, membantu klub menang 3–2 melawan Ankaragucu pada 4 September 2022. Namun dengan kasus terbarunya ini, Besiktas sepertinya bakal ogah mengubah statusnya menjadi permanen.

Ketika Şenol Güneş mengambil alih sebagai pelatih kepala baru pada 28 Oktober, dia menyatakan bahwa Alli "di bawah ekspektasi dalam hal efisiensi", menunjuk pada perjuangannya di Besiktas.

