Lester Prosper Diharapkan Bisa Segera Adaptasi dengan Tim Basket Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Pemain Indonesia yang membela klub Korea Selatan, Lester Prosper, diharapkan bisa segera beradaptasi dan membuat Tim Nasional Bola Basket lebih tangguh saat berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja.

“Kami berharap Lester Prosper bisa cepat untuk menyesuaikan diri dengan permainan timnas. Apalagi dia sebelumnya pernah bergabung dengan Timnas dan Coach Milos yang saat ini memimpin tim juga ada di tim saat itu,” ujar Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi seperti dikutip Antara.

Lester langsung terbang dari Korsel menuju Australia, tempat Timnas Basket putra menggelar pemusatan latihan dan uji tanding sejak 4 April sebagai persiapan SEA Games Kamboja.

Berdasarkan keterangan tertulis Asisten Pelatih Timnas Elit Putra Johannis Winar kondisi Lester cukup baik meskipun masih membutuhkan adaptasi karena perbedaan waktu. Pemain berusia 34 tahun itu tiba di Australia, Sabtu (8/4).

Pemain bertinggi 209 cm itu terbang ke Australia setelah selesai membela klubnya di Liga Korea Selatan, Suwon KT Sonicboom. Dia bergabung dengan pemusatan Timnas Bakset Putra yang direncanakan bakal berlangsung hingga 24 April mendatang.

“Kondisi Lester so far so good walaupun masih jet lag karena begitu mendarat langsung ikut berlatih dengan tim,” ujar Johannis Winar.

Terakhir Lester Prosper membela Timnas Basket Indonesia saat kualifikasi FIBA World Cup 2023. Pertandingan terakhirnya adalah saat bertemu Yordania pada 27 Februari 2022.

Kala itu, dia belum mampu membawa Indonesia terhindar dari kekalahan. Ia bermain 18 menit dan mencetak dua poin. Namun Indonesia menyerah 64-94 kepada Yordania. Pemain kelahiran Roseau Dominika tersebut diharapkan bisa memperkuat tim Indonesia pada ajang SEA Games Kamboja, Mei.

“Kami berharap kembalinya Lester bisa membuat tim lebih kuat,” harap papar Johannis Winar yang bisa disapa Ahang.

Pada Senin (10/4), Timnas Elit Putra melakukan uji coba melawan salah satu kontestan NBL1 yakni Red City Roar. Tim pelatih sudah mengevaluasi penampilan timnas di dua pertandingan uji coba sebelumnya saat melawan South West Metro Pirates dan Logan Thunder QSL Team untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

