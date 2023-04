Ini Jadwal Siaran Langsung Liga Europa, MU vs Sevilla

Jakarta, Beritasatu.com - Partai leg pertama perempat final Liga Europa akan digelar Kamis (13/4/2023) atau Jumat dini hari WIB. Delapan tim akan terlibat dalam perempat final kejuaraan ini yaitu Feyenoord, Roma, Manchester United, Sevilla, Bayer Leverkusen, Union St Gilloise, Juventus, serta Sporting CP.

Partai Feyenoord melawan AS Roma akan mengawali babak perempat final dan akan digelar Kamis (13/4/2023) mulai 23.45 WIB. Sementara partai Manchester United vs Sevilla, Bayer Leverkusen vs Union St Gilloise, dan Juventus vs Sporting CP akan serentak digelar pada Jumat (14/4/2023) mulai pukul 02.00 WIB.

Partai Manchester United menjamu Sevilla di Stadion Old Trafford akan ditayangkan langsung di SCTV. Sementara partai lainnya ditayangkan via Livestreaming di Vidio.

Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Old Trafford, pasukan Erik ten Hag diunggulkan dan diprediksi akan memenangkan partai ini.

Advertisement

Performa Sevilla di Liga Spanyol musim ini memang sedang tidak baik-baik saja. Salah satu klub top La Liga tersebut masih tercecer di posisi ke-13 dan hanya unggul lima poin atas klub posisi teratas zona degradasi, Valencia. Dalam 28 pertandingan pasukan Jose Luis Mendilibar sudah 12 kali menelan kekalahan. Tak heran jika MU diprediksi bisa memetik kemenangan pada partai di Manchester ini.

Di kubu Manchester United, Donny van de Beek absen selama sisa musim karena cedera lutut. Christian Eriksen kembali dari cedera melawan Everton pada akhir pekan dan akan tersedia meski hanya bermain sebagai cadangan di sini.

Marcus Rashford tampaknya akan melewatkan beberapa pertandingan United berikutnya karena cedera otot. Luke Shaw diragukan tampil setelah mengalami cedera hamstring. Alejandro Garnacho tetap absen.

Jadon Sancho akan tampil sebagai starter di posisi penyerang sayap kanan menggantikan Marcus Rashford. Pemain Timnas Inggris ini akan bermain sebagai trio di belakang ujung tombak tunggal Wout Weghorst. Sancho akan menopang striker asal Belanda itu bersama Antony dan Bruno Fernandes.

Pendukung MU bakal sangat lega karena Casemiro bisa diturunkan dalam pertandingan ini. Dia akan berduet dengan rekanan sesama Brasil, Fred, di depan empat bek.

Raphael Varane akan berduet dengan Lisandro Lopes mengawal jentung pertahanan didampingi Aaron Wan-Bissaka di kanan dan Tyrell Malacia di kiri. Posisi kiper tetap dipercayakan kepada David De Gea.

Sementara di kubu tim tamu, Joan Jordan dan Jesus Manuel Corona sama-sama absen karena cedera. Lucas Ocampos kembali dari skor. Dalam formasi 4-2-3-1 yang diusung pelatih José Luis Mendilibar, pemain berkebangsaan Argentina akan berperan menjadi salah satu dari trio yang akan menopang striker tunggal Youssef En-Nesyr bersama Oliver Torres dan Eric Lamela.

Duet gelandang Fernando dan Ivan Rakitic akan bermain di depan empat bek yang diisi Marcos Acuna, Loic Bade, Nemanja Gudelj, dan pemain pinjaman dari Manchester United, AlexTelles. Kiper Timnas Maroko, Yassine Bounou, akan menempati posisi di bawah mistar.

MU memenangkan dua pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan dan lolos ke perempat final dengan mengalahkan Real Betis 5-1 secara agregat.

BACA JUGA Real Madrid vs Chelsea 2-0, Lampard Tegaskan Pintu Timnya Lolos Masih Terbuka

Sevilla akan menjadi tim Spanyol keempat yang dihadapi pasukan Ten Hag selama musim ini dan Setan Merah hanya kalah sekali dalam pertandingan itu, yakni menyerah 0-1 kepada Real Sociedad di babak grup.

Sevilla telah memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan kemenangan kandang 2-0 melawan Fenerbahce di leg pertama pertandingan babak 16 mengamankan tiket mereka ke perempat final.

Tuan rumah hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan tandang terakhir mereka. Namun mereka diunggulkan di pertandingan kandang ini. Namun pasukan Ten Hag tetap harus waspada karena Sevilla memiliki DNA di Liga Europa.

Mereka pemegang pernah enam kali menjadi kampiun kejuaraan ini. Terakhir Sevilla menjadi juara Liga Europa pada musim 2019-20 silam.

Prediksi Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1)

Kiper: David De Gea

Belakang: Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia

Tengah: Casemiro, Fred

Depan: Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho

Depan: Wout Weghorst

Sevilla (4-2-3-1)

Kiper: Yassine Bounou

Belakang: Marcos Acuna, Loic Bade, Nemanja Gudelj, AlexTelles

Tengah: Fernando, Ivan Rakitic

Depan: Lucas Ocampos, Oliver Torres, Eric Lamela

Depan: Youssef En-Nesyr

Lima Pertandingan Terakhir Manchester United

17/03/23 Liga Europa Real Betis 0-1 Manchester United

19/03/23 Piala FA Manchester United 3-1 Fulham

02/04/23 Premier League Newcastle United 2-0 Manchester United

06/04/23 Premier League Manchester United 1-0 Brentford

08/04/23 Premier League Manchester United 2-0 Everton

Lima Pertandingan Terakhir Sevilla

12/03/23 La Liga Sevilla 2-1 Almería

17/03/23 Liga Europa Fenerbahçe 1-0 Sevilla

20/03/23 La Liga Getafe 2-0 Sevilla

01/04/23 La Liga Cádiz 0-2 Sevilla

08/04/23 La Liga Sevilla 2-2 Celta de Vigo

Head to Head

17/08/20 Liga Europa Sevilla 2-1 Manchester United

14/03/18 Liga Champions Manchester United 1-2 Sevilla

22/02/18 Liga Champions Sevilla 0-0 Manchester United

10/08/13 Uji Coba Manchester United 1-3 Sevilla

Jadwal Leg Pertama Liga Europa:

Kamis (13/4/2023) mulai 23.45 WIB Feyenoord (Belanda) vs AS Roma (Italia) di Stadion De Kuip, Rotterdam

Jumat (14/4/2023) mulai 02.00 WIB Manchester United (Inggris) vs Sevilla Spanyol di Stadion Old Trafford,Manchester

Jumat (14/4/2023) mulai 02.00 WIB Bayer Leverkusen (Jerman) vs Union St Gilloise (Belgia) di Stadion Bay Arena, Leverkusen

Jumat (14/4/2023) mulai 02.00 WIB Juventus vs Sporting CP di Stadion Allianz, Turin

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan