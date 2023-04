Jadwal Liga Inggris: Arsenal Tampil di Kandang West Ham, Man City vs Leicester

London, Beritasatu.com - Liga Inggris akan kembali bergulir akhir pekan ini dengan pemimpin Arsenal tampil di kandang West Ham serta Manchester City menjamu Leicester City.

Man City akan tampil lebih awal dibanding pesaingnya dalam berebut gelar Premier League, Arsenal. Man City akan menjamu Leicester City pada Sabtu (15/4/2023) mulai pukul 23.30 WIB di Stadion Etihad. Pasukan Pep Guardiola wajib memenangkan pertandingan ini jika ingin terus memepet Arsenal.

Arsenal sendiri akan bermain melawan tim sesama London, West Ham United. Partai ini akan digelar di Stadion London, Minggu (16/4) mulai pukul 20.00 WIB. Arsenal kini unggul enam poin namun sudah bermain sekali lebih banyak dibanding Man City.

Klub London lainnya, Chelsea bakal menjamu penghuni urutan ketujuh, Brighton and Hove Albion, Sabtu (15/4) mulai 21.00 WIB. Pertandingan Chelsea vs Brighton digelar serentak dengan partai lainnya yakni Everton vs Fulham, Southampton vs Crystal Palace, Tottenham Hotspur vs Bournemouth, serta Wolverhampton vs Brentford.

Penghuni urutan ketiga, Newcastle United, akan tampil paling awal yakni pada Sabtu mulai pukul 18.30 WIB melawan tuan rumah Aston Villa.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ini:

Sabtu (15/4/2023):

18.30 WIB Aston Villa vs Newcastle United

21.00 WIB Chelsea vs Brighton & Hove Albion

21.00 WIB Everton vs Fulham

21.00 WIB Southampton vs Crystal Palace

21.00 WIB Tottenham Hotspur vs Bournemouth

21.00 WIB Wolverhampton Wanderers vs Brentford

23.30 WIB Manchester City vs Leicester City

Minggu (16/4/2023):

20.00 WIB West Ham United vs Arsenal

22.30 WIB Nottingham Forest vs Manchester United

