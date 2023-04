One Championship: Rodtang Tak Remehkan Edgar Tabares

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung Thailand berjuluk "The Iron Man", Rodtang Jitmuangnon memuji Edgar Tabares sebagai lawan yang tangguh. Duel keduanya akan tersaji dalam Kejuaraan Dunia One Flyweight Muay Thai mendatang pada One Fight Night 10 pada 6 Mei 2023 mendatang.

Meski Tabares bukanlah sosok yang terkenal, Rodtang meyakini juara Muay Thai Meksiko pertama itu akan memberikan perlawanan keras.

“Saya tak bisa tahu (seberapa bagus dirinya) dari menyaksikan video. Video-video itu menunjukkan dirinya memiliki pukulan kuat. Ia secara agresif meng-KO banyak lawan, dan seterusnya," ujar Rodtang.

BACA JUGA Lawan de Ridder, Tye Ruotolo Tak Ingin Mengecewakan Bos One Championship

Advertisement

Menurut sang bintang Thailand, gaya permainan Tabares mengingatkannya pada sosok bintang Inggris Jacob Smith yang pernah dilawannya. Sosok Smith digambarkan memiliki postur besar dengan arsenal keras, tapi tak berdaya melawan Rodtang.

"Ini seperti cara saya bertarung dengan Jacob Smith, yang memiliki senjata paling berbahaya. Namun, saat kami bertarung yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan tentang dirinya," sambungnya.

Rodtang bertemu dengan Smith di partai awal Turnamen World Grand Prix One Flyweight Muay Thai tahun lalu. Namun, Rodtang sukses mendominasi Smith selama tiga ronde dan menang via keputusan mutlak.

Pertanyaan besar pun masih meliputi kemampuan Tabares untuk menahan agresi Rodtang. Hanya satu yang pasti, ikon Thailand ini memiliki catatan rekor 13-0 dalam laga Muay Thai dan kickboxing One.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan