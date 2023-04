Rodtang Segera Wujudkan Impian Bertarung di Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - Impian petarung kebanggaan Thailand, Rodtang Jitmuangnon tampil di Amerika akan terwujud. Rodtang dijadwalkan akan berlaga di AS lewat event akbar One Fight Night 10 dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia One Flyweight Muay Thai melawan Edgar Tabares di 1stBank Center, Colorado, 6 Mei mendatang.

Rodtang pun merasa sangat tersanjung, bisa tampil di hadapan pencinta olahraga tarung AS.

“Saya senang dan merasa terhormat menerima kesempatan dari One Championship untuk bertarung di AS. Ini adalah mimpi dari semua petinju yang ingin melejit di tingkatan internasional," ujar Rodtang.

“Saya ingin berterima kasih pada One Championship yang memberi saya kesempatan menunjukkan disiplin Muay Thai bagi semua orang di seluruh dunia, dan untuk membuat semua orang di AS lebih mencintai Muay Thai serta mengaguminya lebih lagi," lanjutnya.

One Fight Night 10 juga akan memberi beban, dan ekspektasi luar biasa yang harus dipikul oleh “The Iron Man” di pundaknya.

Laga utama malam itu antara Demetrious Johnson dan Adriano Moraes akan menampilkan pertarungan MMA elite bagi para penggemar Amerika.

Sementara pertarungan Rodtang dengan Tabares akan mewakili peninggalan budaya tanah kelahirannya, Muay Thai, pada para penonton. “Tentu saja ada tekanan. Namun, saya dapat menciptakan tekanan ini pada diri sendiri serta dapat menciptakan dukungan bagi diri saya sendiri juga. Agar jika saatnya tiba, saya akan mampu menunjukkan gaya Muay Thai saya," ujar pria berusia 25 tahun itu.

“Saya ingin bertarung dengan gaya saya sendiri, dan menunjukkan keunikan Muay Thai pada dunia. Apa pun hasilnya,” sambungnya.

Di partai puncak, laga trilogi antara Demetrious Johnson melawan Adriano Moraes akan tersaji untuk memperebutkan sabuk Juara Dunia One Flyweight. Keduanya telah bertemu dua kali dengan rekor satu sama.

Dalam pertemuan terakhir pada Agustus tahun lalu, Johnson keluar sebagai pemenang lewat serangan lutut terbang yang sekaligus melengserkan Moraes dari takhta juara One Championship yang telah ia singgahi sejak lama.

