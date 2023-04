Suporter Teriakkan Nama Messi, Ini Respons Bintang Al-Nassr FC Ronaldo

Riyadh, Beritasatu.com - Penampilan Cristiano Ronaldo kembali membuat kecewa suporter Al-Nassr. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu gagal membuat gol ketika timnya dikalahkan Al Hilal 0-2 dalam lanjutan Liga Arab Saudi.

Derby yang berakhir mengecewakan buat fan Al-Nassr itu membuat peluang tim untuk bisa menjadi juara kian berat.

Al-Nassr kini tertinggal tiga poin dari sang rival, yang juga memiliki satu pertandingan di tangan.

Kecewa dengan kekalahan itu, fan mengelu-elukan Ronaldo dengan ejekan menyanyikan nama Messi sepanjang pertandingan dan saat pemain asal Portugal itu berjalan keluar lapangan di akhir laga.

Mendengar ejekan tersebut, Ronaldo meresponsnya dengan memegang alat kelaminnya. Respons ini sama dengan apa yang pernah dilakukan Pelatih Diego Simeone.

Meskipun banyak orang yang menjadikan Ronaldo sebagai panutan, tetapi respons yang diberikannya tidak memberikan kesan yang baik.

What does Cristiano Ronaldo think of Messi chants?pic.twitter.com/CmMePmGQyq