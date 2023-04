Kocak, Video Bek MU Harry Maguire Jadi Bahan Ejekan di Parlemen Ghana

Jakarta, Beritasaatu.com - Video yang menunjukkan bek Manchester United Harry Maguire menjadi bahan ejekan di parlemen Ghana, kembali viral di dunia maya. Video berdurasi 1 menit 28 detik itu muncul kembali menyusul kekalahan MU 0-3 dari Sevilla, Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

Manchester United harus melupakan mimpi merebut gelar Eropa musim ini setelah tersisih di perempat final Liga Europa. Tersingkirnya MU diwarnai oleh blunder yang kembali dilakukan bek Harry Maguire. Tak mengherankan Maguire yang juga bek Timnas Inggris ini menjadi sorotan.

Video yang diwarnai tawa anggota parlemen Ghana itu merupakan cuplilkan yang diunggah oleh media Al Jazeera. Seorang anggota parlemen dari Partai Kongres Demokrasi Nasional tampak berdiri menyampaikan pendapatnya.

Politikus tersebut, Isaac Adongo, menggunakan bek Inggris Harry Maguire sebagai contoh untuk mengejek wakil presiden negara itu yang ia tuding telah salah mengatur ekonomi negara.

An MP in Ghana used England defender Harry Maguire as an example to ridicule the country's vice president who he accused of mismanaging the economy ⤵️ pic.twitter.com/yRlaBuy6CC