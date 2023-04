Sage Northcutt Siap Bertarung di One Fight Night 10

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung MMA tersohor asal Amerika Serikat, “Super” Sage Northcutt akan kembali bertanding di One Fight Night 10 yang akan berlangsung dari Denver, Colorado Amerika Serikat pada 6 Mei 2023 mendatang.

Atlet yang sekarang bernaung di sasana Team Alpha Male ini akan menghadapi petarung tangguh asal Pakistan, Ahmed Mujtaba di divisi lightweight One Championship setelah empat tahun hengkang dari kompetisi.

“Ini terasa sangat baik. Bukan hanya tentang kembali bertanding, namun sudah cukup lama. Saya sudah gatal untuk bertanding, saya telah berlatih, saya sudah menunggu-nunggu untuk kembali bertanding. Tidak hanya itu, bertanding di Amerika Serikat untuk event pertama One Championship di Amerika Serikat. Hal tersebut yang membuat saya sangat tertarik,” kata Sage.

Event One Fight Night 10 merupakan ajang pertama One Championship yang akan diselenggarakan dari stadion 1stBank Center di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Dan di event ini Sage akan kembali bertanding setelah hengkang empat tahun dari kompetisi.

Terakhir kali Sage melangkahkan kaki memasuki arena pertandingan ketika ia menjalani debut One Championship dalam event One: Enter the Dragon yang berlangsung pada 17 Mei 2019 silam.

Kala itu “Super” harus mengakui keunggulan dari Cosmo Alexandre yang berhasil membuatnya KO pada ronde pertama. Namun Sage sudah menganggap kegagalan dalam laga debutnya merupakan pelajaran yang harus dipetik, dan tetap melaju demi mewujudkan impiannya di One Championship.

“Jatuh dan bangun hal biasa dalam kehidupan. Semua pasti merasakan jatuh dan bangun dalam hidup, itu merupakan sesuatu yang harus kita lewati," kata Sage.

“Saat ini saya fokus ke pertandingan kontra Ahmed Mujtaba. Fokus ke pertandingan tersebut, setelah itu baru bisa berbicara tentang harapan saya sebagai petarung disini. Namun yang bisa saya katakan, saya berlatih sangat keras untuk pertandingan ini,” aku petarung kelahiran 27 tahun silam tersebut.

Sage juga mengaku ia telah mempelajari cara bertanding dari Mujtaba, dan akan mengincar kemenangan finish kontra rivalnya yang memiliki rekor profesional 9-2 ini.

“Tentu saya sudah menyaksikan pertandingan-pertandingannya dan mempelajari cara bermainnya. Entah finish lewat kuncian, serangan ground and pound atau lewat KO. Tentunya saya akan mengincar hal tersebut.”

“Namun saya berlatih untuk segala skenario di pertandingan nanti, jadi saya sudah siap untuk segalanya,” pungkas Sage.

