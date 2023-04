Mesut Ozil: Selamat Idulfitri, Semoga Ramadan Anda Diberkahi

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Raya Idulfitri 1444 Hdisambut suka cita oleh seluruh umat muslim seluruh dunia. Tidak terkecuali para pesepak bola dan mantan pesepak bola muslim.

Salah satunya mantan pemain Real Madrid, Arsenal dan Timnas Jerman, Mesut Ozil.

Lewat akun instagramnya dialamat @m10_official, Ozil mengucapkan selamat hari raya Idulfitri kepada seluruh saudara seiman di seluruh dunia.

"Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters around the world. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. (Selamat Idulfitri kepada semua saudara Muslim saya di seluruh dunia. Semoga Ramadan Anda diberkahi}," tulis Ozil disertai dengan tayangan video dirinya sedang berdoa saat masih memperkuat Arsenal.

Sebelumnya Ozil yang mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 34 tahun, Rabu, 22 April lalu juga memberi ucapan selamat pada kaum Muslim di seluruh dunia saat memasuki bulan suci Ramadan.

